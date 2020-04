​Geen geblaf, gekraak en getik meer in videocalls met MS Teams

Microsoft Teams geniet momenteel een flinke opleving en dat betekent dat Microsoft nog meer focus heeft op het verbeteren van deze videocallsoftware. Zo kun je binnenkort met je microfoon open een zak chips wegeten en hoef je niet meer bang te zijn dat je kat door je videogesprek heen miauwt. Hoe? Door slim gebruik te maken van kunstmatige intelligentie.



MS Teams

Het schijnt dat er dagelijks wel 44 miljoen mensen op MS Teams zitten en dat moet de gevestigde orde (Slack, Facebook Workplace en Google Hangouts) wel merken. Geen wonder ook, want veel bedrijven met kantoren die normaal vol werknemers zitten, kampen nu met lege panden en een workforce die thuis moet werken. En voor thuiswerken binnen de veilige grenzen van het bedrijfsnetwerk leunen veel bedrijven op Microsoft.

Nu is het binnen Teams al erg handig dat je de achtergrond in je gesprek kunt blurren, maar dat geldt alleen voor wat er via de camera te zien is. Tot nu is achtergrondgeluid dat via de microfoon binnenkomt gewoon hoorbaar voor je collega’s. Even in de tuin zitten als je buren net de hogedrukspuit aanzetten, even kraken met die zak snoep die je naast je laptop hebt liggen of stiekem mails en WhatsAppjes beantwoorden op je computer, dat wordt allemaal door je collega’s onderschept zolang je de microfoon niet hebt gemute.

Real-time noise suppression

Later dit jaar (we hopen natuurlijk zo snel mogelijk) moet dat voorbij zijn. Microsoft grijpt namelijk naar kunstmatige intelligentie om te zorgen dat al dat achtergrondgeluid ook wordt weggestopt. Dat is niet alleen handig voor ongemakkelijke geluiden: je stem is daardoor waarschijnlijk beter te horen. De nieuwe mogelijkheid wordt ‘real-time noise suppression’ genoemd, oftewel: directe geluidsonderdrukking. In de superkorte video hieronder kun je zien hoe zoiets in de praktijk overkomt: