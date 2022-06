Betere geluidskwaliteit voor MS Teams dankzij AI

Voor de coronapandemie werd Microsoft Teams zakelijk uiteraard al gebruikt, maar (verplicht) thuiswerken en social distancing zorgden ervoor dat videobel tools, zoals die van Microsoft – Teams dus – en Google bij nog veel meer mensen hun intrede gedaan hebben. Dat heeft ook geleid tot een (versnelde) doorontwikkeling van deze programma’s.

AI voor beter geluid

Microsoft Teams heeft nu weer een volgende stap gezet. De videobel applicatie is nu uitgebreid met een AI-tool die ervoor zorgt dat de geluidskwaliteit verbeterd wordt. Dat zal met name ook merkbaar zijn voor gebruikers die zitten te ‘Teamen’ in een ruimte waar de akoestiek niet heel erg goed is. Met veel echo bijvoorbeeld.

Na maanden van ontwikkelen en testen is de AI-tool nu klaar voor het grote publiek. Tijdens de ontwikkeling werd onder andere 30.000 uur aan spraak gebruikt om de modellen, met machine learning, te trainen. Daarnaast werd via crowdsourcing informatie en audio-karakteristieken duizenden apparaten verzameld. Daarvoor werden Teams-gebruikers betaald om hun stem op te nemen en audio af te spelen vanaf hun apparaat.

In de video hieronder kun je horen hoe de geluidskwaliteit van MS Teams dankzij de nieuwe AI-tool verbeterd wordt.