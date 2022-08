​Abonnementsvorm Snapchat+ nu beschikbaar in Nederland

In Nederland kunnen we nu ook gebruikmaken van Snapchat+. Dit is een abonnementsdienst van het social medium waarmee je onder andere vroege toegang krijgt tot nieuwe functies, maar je ook een speciale Snapchat+-badge krijgt. In de zes weken na release in juni wist Snapchat al 1 miljoen betalende abonnees aan zich te binden, zou dat ook zo snel gaan met de 4,5 miljoen Nederlandse Snapchatgebruikers?

Snapchat+ in Nederland Het grootste voordeel van Snapchat+ is dat je toegang krijgt tot nieuwe, maar ook exclusieve functies binnen Snapchat. Snap belooft hier regelmatig nieuwe varianten aan toe te voegen. Zo krijg je eerder dan anderen nieuwe lenzen of nieuwe mogelijkheden. Het werkt een beetje zoals Twitch, waar je als abonnee bijvoorbeeld toegang krijgt tot bepaalde iconen, waardoor je kunt laten zien dat je een superfan bent. Zo krijg je ook een speciale Snapchat+-badge, wat een speciaal ster-icoon is waarmee je kunt laten zien dat je een Snapchat+-abonnee bent. Je moet deze wel zelf actief zetten, want standaard staat dit uit. Het is met dit abonnement ook mogelijk om het Snapchat-appicoontje te veranderen. Het spookje op je homescreen kan qua uiterlijk worden aangepast, waardoor je een persoonlijkere ervaring hebt.

Abonnement op Snap Je interactie met andere mensen wordt met dit abonnement ook misschien iets anders. Zo kun je toffere Stories maken, omdat je kunt zien hoeveel mensen je Stories opnieuw bekijken (niet wie precies trouwens). Je kunt bovendien één van je vrienden als BFF aanmerken (Best Friends Forever), waardoor je je vriendschap kunt vieren op het social medium. Er is ook een Solar System, een speciale badge op een vriendschapsprofiel. Daarnaast kun je vrienden die hun locatie delen ook beter in de gaten houden: met Ghost Trails zie je welke route vrienden hebben afgelegd, als ze zich net hebben verplaatst. Vanaf 15 augustus komt er nog een aantal functies bij, namelijk Priority Story Replies, waarbij je als je op een Snap Star reageert duidelijk wordt aangemerkt. Een andere nieuwe functie is Post View Emoji, waarbij je vrienden een emoji zien als ze je Snap hebben bekeken. 15 augustus is ook een gouden dag: je kunt namelijk nieuwe Bitmoji-achtergronden verwachten. Plus, je krijgt toegang tot Snap for Web, waarover we recent een uitgebreid artikel hebben geplaatst. 18 augustus krijgt de rest van de wereld het, maar mensen met een abonnement kunnen er nu alvast een paar dagen extra van profiteren.

45 euro per jaar Het is geen enorm goedkoop abonnement: je bent voor deze extra’s 4,49 euro per maand kwijt, of 44,99 euro per jaar (bij een jaarabonnement betaal je dus 3,74 euro per maand). We zijn dan ook benieuwd wat Snapchat er allemaal nog mee van plan is om te zorgen dat mensen het niet een weekje gratis uitproberen en dan maar laten zitten. We verwachten onder andere spellen die alleen voor +-leden zijn en natuurlijk vooral een stroom aan lenzen, maar we moeten nog ervaren of dat er inderdaad inzit voor deze abonnementsvorm. In ieder geval is het fijn dat het nu ook in Nederland beschikbaar is gemaakt, waar Snapchat het erg goed blijkt te doen.