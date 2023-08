​Viral: Hoe zit 't met het vreemde filmpje van My AI op Snapchat?

Did Snapchat Ai just add a picture of my wall/ceiling to their Snapchat story? Snapchat AI - Left My wall/ceiling- Right pic.twitter.com/bh8I3Aiwun

De Story van My AI

Het is best bizar hoe viral dit filmpje gaat, want het duurt echt een milliseconde en het enige wat je ziet is een stukje plafond en muur. Hierop zijn allerlei mensen eens naar hun eigen muren en plafonds gaan kijken: waar is dit gefilmd? Het vreemde is dat de AI natuurlijk niet echt bestaat: het is in principe geen mens die per ongeluk een rare Story kan plaatsen. Het is een computersysteem dat enorm reactief is. Maar de angst zit er bij sommigen echt in, zeker bij wie de muren en het plafond wel zo’n kleur zijn als in de video: filmt de kunstmatige intelligentie nou stiekem?

De video laat mensen volop speculeren over wat My AI nou is. Is het geen AI, zitten er gewoon mensen achter? Snapchat heeft het antwoord al gegeven: My AI is geen mens en is ook niet ineens bewust. Toen My AI net uitkwam deed het zich veel meer als mens voor, en dat heeft Snapchat door veel commentaar juist aangepast: mede hierdoor is het verschijnen van dit echte-wereldse filmpje heel omstreden. Snapchat gooit het wel op een wat vreemde uitleg: “My AI had tijdelijk een storing, maar die is nu opgelost.” Oke, inderdaad was de bot ook tijdelijk niet aanspreekbaar, maar kom op: wat was dat filmpje nou?