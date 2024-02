​Is deepfakeporno verspreiden verboden?

Als je pornografie verspreid met iemand anders erin dan jijzelf, en diegene is daar niet mee akkoord, dan ben je strafbaar bezig. Maar wat als het niet echt is? Hoe wordt omgegaan met de verspreiding van deepfakeporno? Het is gemaakt met de computer, dus niemand heeft er last van, toch?

If you put deepfake porn onto my feed you’re getting blocked soooo fast are u crazy

Deepfakeporno verspreiden

Zeker wel: deepfakeporno verspreiden is binnenkort ook verboden. Op dit moment is er nog geen officiële wet voor, maar de Europese Unie werkt aan een wet die het verbiedt. De Europese Raad en het Parlement zijn het eens geworden over een wetsvoorstel over deepfakeporno, maar er zitten wel voorwaarden aan. Op zich is AI-porno verspreiden niet verboden, maar bij een deepfake wordt er bewust iemand digitaal nagemaakt. Een voorbeeld van een deepfake zijn bijvoorbeeld de afbeeldingen van Taylor Swift, die recentelijk in een soort cheerleader-outfit zogenaamd dan werd genomen in een NFL-stadion. Iets wat de echte Taylor niet zou doen, en al helemaal niet op de gevoelige plaat zou zetten en zou verspreiden.

Het moet verboden worden om dit soort beelden te verspreiden, zodat daders ervoor gestraft kunnen worden, maar potentieel ook zodat social media erop kunnen worden aangesproken of juist meer macht hebben om er gebruikers van hun platform op aan te spreken. Deze vorm van cybergeweld komt samen met de opkomst van AI steeds vaker voor. Tijd om daar een einde aan te maken, of in ieder geval te zorgen dat het aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt om dat te verspreiden.