Sora's AI-video's gaan viral: dit zijn de beste

Het is heel imposant: de AI-video's van Sora. We schreven eerder deze week al over deze nieuwe AI-tool die nog niet voor het grote publiek beschikbaar is, maar wel voor een handjevol mensen. En daar komen al diverse toffe video's uit. In dit artikel zetten we een aantal pareltjes voor je op een rij.

AI-video's van Sora

Sora werkt hetzelfde als andere AI-tools: je typt woorden in (een prompt) en de kunstmatige intelligentie doet verder zijn werk. Of je nou een fotorealistische video wil van een vrouw die in een Aziatische stad wandelt, of van een stelletje superschattige puppies in de sneeuw: je ziet vaak bijna niet dat het AI is. Hoewel, bij de onderstaande video met de haai zie je het bijvoorbeeld wel aan de vrouw. Maar hier op de redactie zijn we er verbaasd over hoe goed het werkt: zelfs handen lijken echt op handen.

Check hieronder enkele indrukwekkende voorbeelden van wat Sora kan doen: