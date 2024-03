Sora werkt aan veiligheid en komt met nieuwe next level AI videos op TikTok

OpenAI heeft weer een aantal nieuwe ongelofelijke video's gemaakt met hun Sora AI-model, waaronder opmerkelijke beelden zoals een draak van bubbels en een paard op rolschaatsen. De beelden werden voor het eerst vrijgegeven via TikTok. Sora heeft sinds de onthulling in februari enorm veel aandacht gekregen. Toch is een publieke lancering dit jaar nog niet snel te verwachten.

Dit komt mede door de noodzaak van verdere veiligheidsonderzoeken en de tijd die nodig is om dit soort videos te produceren. Hierdoor is Sora niet toegankelijk voor een breder publiek en houdt OpenAI het nu nog allemaal exclusief voor een zeer select groepje testers. Tot die tijd moeten wij het doen met de beelden die Sora Open AI blijft delen op social media. Die blijven sowieso weer waanzinnig.

Een draak van bubbels en een paard op rolschaatsen

Tot hun nieuwste en absolute masterpieces is een draak van bubbels die vuur van bubbels blaast. Je weet niet wat je ziet maar hoe de draak beweegt en de videokwaliteit zijn indrukwekkend. Blijkbaar kost het genereren van dit soort videobeelden in hoge resolutie minuten. Dat is naast veiligheid meer dan waarschijnlijk de belangrijkste reden dat Sora nog ver weg is van een publieke versie. Probeer je maar eens te voorstellen hoeveel rekencapaciteit en energie nodig is om een dergelijke video te produceren.

Image credits: Sora: Prompt: a dragon made of bubbles

Ai is zoals hierboven te zien ronduit ongelofelijk. Naarmate je de fictie van de andere nieuwe video's zoals het paard op rolschaatsen even loslaat, opdrachten aan Sora meer realistisch maakt, is letterlijk het hek van de dam en is er geen beperking voor wat soort videos dan ook. Op dit moment wordt Sora binnen OpenAi nog getraind met nieuwe technieken vanuit GPT-4 en DALL-E. En heel eerlijk, dit soort beelden zijn ongekend mooi maar net zo goed behoorlijk scary. No limits lijkt het.