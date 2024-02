​Facebook, Instagram en Threads geven AI-afbeeldingen een label

AI-content

Vorig jaar was het jaar dat AI echt losging: de ene AI-chatbot na de andere deed zijn intrede en iedereen heeft zich wel eens afgevraagd wat dit eventueel voor zijn baan zou betekenen. Zowel in positieve als in negatieve zin. Echter zijn er ook bij techbedrijven en overheden veel vraagstukken komen te liggen, onder andere met het oog op het verspreiden van fake news. Of eigenlijk fake images: nepplaatjes die beelden op elkaar plakken. Laatst zagen we het nog gebeuren met Taylor Swift en het is vaak moeilijk om het van echt te onderscheiden.

Daarbij krijgen we nu hulp in de vorm van een label. Wanneer Facebook, Instagram en Threads zien dat een afbeelding door een AI-generator is gemaakt, dan krijgt het een label. Meta laat weten: “Nu het verschil tussen menselijke en synthetische content vervaagt, willen mensen weten waar de grens ligt. Mensen komen vaak voor het eerst in aanraking met door AI gegenereerde content en onze gebruikers hebben ons verteld dat ze transparantie rond deze nieuwe technologie op prijs stellen. Het is dus belangrijk dat we mensen laten weten wanneer fotorealistische content die ze zien is gemaakt met behulp van AI. Dat doen we door "Imagined with AI"-labels toe te passen op fotorealistische afbeeldingen die zijn gemaakt met onze Meta AI-functie, maar we willen dit ook kunnen doen met inhoud die is gemaakt met tools van andere bedrijven.”