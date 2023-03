Wat is Midjourney en wat kun je ermee?

AI-app Midjourney is volop in het nieuws. Het werkt ongeveer zoals Dall-E, maar is wel in staat om beroemdheden na te maken. Met alle gevolgen van dien: deze week kwam een journalist in de problemen die via Midjourney beelden had genept van Donald Trump die zogenaamd werd opgepakt. Wat is dat Midjourney precies en wat kan ermee: we duiken erin.

Dall-E en Midjourney

Net als Dall-E is Midjourney een AI-tool waarmee je op basis van een korte beschrijving een afbeelding kunt genereren. De kunstmatige intelligentie snapt wat je zegt en gaat op basis daarvan meerdere voorbeelden van beelden genereren op basis van jouw omschrijving. De software is bedacht in San Francisco en is gebaseerd op de technologie Stable Diffusion. Er zit een connectie tussen Midjourney en Discord, want Discord is de manier om prompts te maken (door eerst /imagine te typen). Versie 5 van Midjourney is net uit: het verscheen op 16 maart.

Midjourney is omstreden. Zo zijn er diverse kunstenaars en andere artiesten die zeggen dat de technologie is getraind met hun werk, zonder dat ze hiervan een cent hebben gezien. Sowieso hebben kunstenaars veel op dit soort technologie tegen: immers doet het veel dingen die een kunstenaar normaal ook doet. Hoewel een echte kunstenaar nog steeds veel meerwaarde biedt, is het voor een snel concept eigenlijk makkelijker om Dall-E of Midjourney te gebruiken om een afbeelding te creëren. Er zijn zelfs al illustraties voor kinderboeken gemaakt met Midjourney (Alice and Sparkle bijvoorbeeld). Er loopt nu een rechtszaak door meerdere artiesten om aan te vechten dat Midjourney hun werk gebruikte voor zijn training. De afbeeldingen zouden van het web zijn gehaald en zonder toestemming zijn gebruikt.