Trump weer welkom op Insta en Facebook

Het zat er al een tijdje aan te komen. De terugkeer op Facebook en Instagram van de twee jaar geleden van vrijwel alle social media kanalen verbannen ex-president van de VS, Donald Trump. Meta liet enkele weken geleden al doorschemeren dat de verbanning opgeheven zou worden. Dat is nu dus een feit.

Nog geen nieuwe updates van The Donald

Of Trump ook daadwerkelijk weer op Facebook en Instagram actief wordt, is nog maar de vraag. Zijn laatste update op Facebook is van 6 januari 2021 en op Insta is hij voor het laatst op 5 januari 2021 actief geweest. De beslissing van Meta is natuurlijk nog vers, dus wie weet heeft ‘The Donald’ nog geen tijd gehad om de apps van Facebook en Insta opnieuw te installeren ;)

De pagina's en tijdlijnen van de ex-president zijn in ieder geval weer bereikbaar op zowel Facebook als Insta. Een van Trump’s adviseurs heeft tegenover CNN wel al geroepen dat Facebook voor Trump nooit het belangrijkste medium geweest is voor contact met zijn achterban. Het is daarentegen wel een medium dat het campagneteam graag wil gaan inzetten om fondsen te werven voor de volgende race om het presidentschap.