Meta overweegt verbanning Trump op te heffen

Trump was ongetwijfeld een van de meest besproken en controversiële presidenten die de VS in haar ruim 240-jarige bestaan heeft gehad. Na de mede door Trump op social media aangewakkerde ongeregeldheden rondom de inauguratie van zijn opvolger werd hij van vrijwel elk platform verbannen.

Meta overweegt Trump weer toe te laten

Volgens een bericht van de Financial Times staat Meta op het punt om te bepalen of Trump’s verbanning van Instagram en Facebook opgeheven gaat worden. Toen de voormalige president in januari 2021 van Meta’s sociale netwerken gegooid werd, was al duidelijk dat die beslissing regelmatig opnieuw bekeken zou worden.

De laatste keer gebeurde dat in mei 2021. Een commissie, onder leiding van de toenmalige communicatiedirecteur van Meta, Nick Clegg, bepaalde toen dat de ban in stand gehouden moest worden. Het verhaal gaat nu dus dat die beslissing, ruim anderhalf jaar later, opnieuw beoordeeld gaat worden.