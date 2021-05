Facebook handhaaft verbanning van Trump

Op 7 januari nam Facebook het besluit om de inmiddels voormalige president van de VS, Donald Trump, te verbannen van haar sociale netwerken, Facebook en Instagram. Dat gebeurde naar aanleiding van opruiende posts rondom de bestorming van het Capitool en het verspreiden van desinformatie. Deze week heeft het zogenoemde Bureau van Toezicht van Facebook de beslissing om Trump van Facebook en Instagram te verbannen beoordeeld.

Permanente ban ongepast

Zij kwamen tot de conclusie dat Facebook juist gehandeld heeft, maar adviseren het sociale netwerk wel met klem om de ban over zes maanden opnieuw te beoordelen. Het Bureau van Toezicht heeft tot dit dringende advies besloten omdat zij vinden dat het niet gepast was om Trump direct voor altijd te verbannen.

Normaal wordt in vergelijkbare gevallen namelijk, naast het verwijderen de content die in strijd is met de regels, een tijdelijke straf opgelegd. De gebruiker kan dan, bijvoorbeeld, enkele dagen of weken geen posts meer plaatsen.