Truth Social is geen succes

Dat in de VS letterlijk bijna elke domoor met geld president kan worden is geen nieuws. Het ultieme bewijs daarvoor werd in 2017 door Donald J Duck , uhm Trump geleverd. Een miljonair met bijzondere (zacht uitgedrukt) denkbeelden en een bijzonder slecht verliezer. Toen hij na zijn verlies van Biden, na een verkiezingsstrijd die meer weg had van twee ruziende verbitterde opa’s, zijn verlies moest erkennen koos Donald een andere weg. Hij sloeg wild om zich heen, ‘Verkiezingsfraude!’ roepend en riep zijn volgelingen op tot en coupe. Die mislukte en Trump werd in de nasleep, naast tientallen rechtszaken, onder andere geweerd door vrijwel alle sociale netwerken. Geen probleem voor oom Donald. Hij vond het sowieso tijd om zijn eigen sociale netwerk te starten: Truth Social. Dat is, zoveel is inmiddels wel duidelijk, bepaald geen succes.

Tekort aan geld én gebruikers

Trump wilde op een slimme manier geld ophalen voor zijn eigen social media platform. De financiële details zal ik jullie besparen, maar er werd gekozen voor een soort van aandelenemissie zonder officiële IPO. Dat proces is vooralsnog op niets uitgelopen, waardoor Truth Social, dat eigendom zou worden van de Digital World Acquisation Corp (DWAC), nu in een spagaat zit. Volgens informatie van de SEC heeft Truth Social het afgelopen half jaar een verlies van 6 miljoen dollar geleden en geen omzet gegenereerd. De activa van het bedrijf zijn becijferd op 293 miljoen dollar.

Inmiddels stagneert ook het aantal nieuwe gebruikers voor Truth Social. Met name veroorzaakt door techniche problemen. Het platform werkt simpelweg nog niet vlekkeloos. De meeste ‘Trump volgers’ hebben Truth Social omarmd nadat oom Donald van alle andere sociale platformen verbannen was en zijn eigen netwerk opstartte.

Maar echt snel groeien doet het netwerk niet. Toch vreemd voor een 'president' waar bij de laatste verkiezen nog meer dan 60 miljoen mensen (Amerkianen, dat wel) achter stonden en op stemden. De laatste 'groeispurt' werd ingezet toen Trump's villa in Florida door de FBI binnengevallen werd.

De uitblijvende groei heeft ook te maken met de beschikbaarheid van smartphone apps voor het sociale netwerk. De release van de iOS app verliep verliep allesbehalve vlekkeloos. Gelanceerd in februari, maar pas beschikbaar in mei. Trump ‘fans’ met een Android smartphone kunnen nog altijd geen app installeren, simpelweg omdat die er nog niet is.