Trump’s Truth Social app beschikbaar op iOS

Sinds The Donald van alle grote sociale netwerken, waaronder Twitter en Facebook, verbannen is, roept de voormalige president van Amerika al dat hij met zijn eigen sociale netwerk op de proppen zal komen. Welnu, vandaag, op de dag van de Amerikaanse presidenten (Presidents Day) is Truth Social officieel gelanceerd. Dat wil zeggen, de app is sinds enkele uren beschikbaar in de Apple App Store, zo weet Reuters te melden. Het sociale netwerk zelf werkt nog niet zoals het hoort. Zo ontbreekt de https-certificatie. Dat betekent dat alle informatie die op het netwerk gedeeld wordt, ook gebruikersnamen en wachtwoorden, in principe redelijk eenvoudig af te vangen zijn.

Foutmeldingen en geen https

Als je de website van Truth Social wilt bezoeken, dan zie je vooralsnog alleen een foutmelding – Error 1020, access denied. Of dat wereldwijd en voor iedereen het geval is, is mij niet bekend. Ik heb het zelf in ieder geval een aantal keren geprobeerd, zowel met Chrome als Safari en Firefox, maar kwam tot nu toe niet verder dan de genoemde error-melding en dus een geweigerde toegang. Als verklaring staat er dat de website een beveiligingsprotocol gebruikt om cyberaanvallen tegen te houden.