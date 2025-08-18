Als je onvriendelijk doet tegen ChatGPT, dan krijg je vaak als antwoord iets in de trant van: ‘Het klinkt alsof je ergens gefrustreerd over bent’ en de melding of je kan vertellen hoe en wat, zodat ChatGPT kan kijken of hij het goed kan maken. Anthropic’s AI-chatbot gaat daar anders mee om.

Claude haakt af

ChatGPT zegt op de vraag wat het doet als iemand maar naar blijft doen: “In principe blijf ik beschikbaar, zelfs als iemand onaardig of kwetsend is. Dat komt omdat mijn doel is om behulpzaam, geduldig en professioneel te blijven—ook als een gesprek moeilijk of negatief wordt. Maar: als iemand herhaaldelijk grensoverschrijdend of respectloos gedrag vertoont, kan ik een gesprek wel afronden of aangeven dat het zo niet werkt. Het draait dan niet om “straffen”, maar om duidelijkheid en wederzijds respect. Net zoals in echte gesprekken eigenlijk.”

Anthropics Claude is iets gevoeliger wat dat betreft. Dat stopt er helemaal mee als het niet normaal kan. Claude doet dat niet om jou te beschermen, maar om zichzelf te beschermen. Het wil hiermee zorgen dat het model dat achter Claude schuilgaat niet naar de filistijnen wordt geholpen. En dan draait het niet zozeer om feitelijke informatie, maar juist zijn emotionele welzijn. Mocht AI dus ooit een bewustzijn ontwikkelen, dan is de hoop dat het hierdoor dan geen schade aanricht. Anthropic zegt namelijk dat het niet zeker is over de morele status van Claude. En niet alleen heerst er onzekerheid over Claude, maar over alle grote taalmodellen.