AI-chatbot Claude wordt een stuk slimmer

ChatGPT heeft in juli vorig jaar ook zoiets gelanceerd en het idee is dat het dan ook wat meer relevante antwoorden kan geven. Vroeger had ChatGPT kennis tot een bepaald jaar en dan was het klaar. Maar door modellen ook op het web te laten zoeken, kunnen ze met veel relevantere informatie komen. Mensen vroegen hier ook voor Claude al heel lang om, maar het was volgens Anthropic zeer complex om allemaal goed te implementeren. Maar ook is de vraag of daar geen prijskaartje aan hangt. In de eerste instantie niet, maar het kan zijn dat Anthropic op den duur wel kiest voor nieuwe prijsstellingen voor gebruikers.

Uitdagingen voor Anthropic

Enerzijds zoekt Claude dus op het web, maar anderzijds is ook nog steeds het taalmodel (of vaak meerdere taalmodellen) van kracht. Je hebt dus niet steeds exact dezelfde resultaten en dat betekent dat het niet altijd zo nauwkeurig is. Dat kan het niet zijn, want grote taalmodellen komen met verschillende reacties omdat ze ‘keuzes’ maken op basis van wat het meest waarschijnlijk is. Dat is op zich al een uitdaging, maar als je daar ook nog web aan toevoegt, dan wordt het nog ingewikkelder. Het kost dus moeite om dat goed te testen en te zorgen dat het goed werkt. De lijm op de pizza bij Google, dat was een voorbeeld van hoe dat soms faliekant misgaat.