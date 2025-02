Anthropic heeft iets leuks gelanceerd: een Twitch-kanaal speciaal voor Claude. Zijn AI-model, om precies te zijn Claude 3.7 Sonnet, speelt daar maar een ding en doet dat onverstoorbaar: Pokémon Red spelen. Het is natuurlijk niet alleen bedoeld om gamers te vermaken, zoals we gewend zijn van entiteiten op Twitch: het is om te laten zien waar AI inmiddels toe in staat is.

Claude speelt Pokémon

Toegegeven, daar neemt het wel zijn tijd voor. Waar we altijd denken dat AI zoveel slimmer is dan wij, daar zie je bij dit soort experimenten dat AI daar vaak wel wat meer tijd voor nodig heeft.

Games zijn heel populair onder AI-makers: Street Fighter is bijvoorbeeld ook al eens onder handen genomen door kunstmatige intelligentie. Anthropic zag meer brood in Pikachu en zijn vrienden, omdat het spel diverse puzzels bevat die Claude dan aan het denken kunnen zetten. Dit specifieke model Claude kan namelijk redeneren, dus het kan in stapjes vertellen hoe het tot zijn besluit is gekomen.

Zo slim, maar loopt wel tegen muur aan

Claude is wel soms een beetje frustrerend om naar te kijken. Zo kwam hij een tijdje vast te zitten omdat hij niet begreep hoe hij uit een bepaald gebouw kon lopen. Dat is natuurlijk jammer, want het komt wat dommig over: heb je zoveel miljoenen euro’s geinvesteerd in zoiets slims en dan loopt het tegen een muur op: niet het beste visitekaartje voor waar AI allemaal toe in staat is. Maar net als bij de spelfout op de OnePlus Watch 3 gaan we van het positieve uit: dat ene foutje zegt echt niet alles over de rest van het product.

In ieder geval vinden wij het leuk om naar te kijken: de ene kant toont Claude’s game, de andere zijn denkproces. Soms komen daar erg schattige dingen uit, alsof het is geschreven door een van de gamemakers.

Je kunt de stream hier volgen.