Je kunt nu apps maken in de AI-chatbot Claude

Claude is de AI-chatbot van Anthropic en hoewel die niet zo populair is als ChatGPT, is het wel een van de grotere chatbots. Daarom is het goed nieuws dat er iets aan wordt toegevoegd: de optie om direct apps te maken. Dat is iets wat binnen andere apps vaak wat omslachtiger gaat.

Apps maken met Claude

Wil je een app bouwen met kunstmatige intelligentie, dan kun je dat vanaf nu gewoon aan Claude vragen. Althans, het is eerst alleen beschikbaar in de beta, dus de testversie van de AI-chatbot, maar straks komt het ook naar de normale versie. Je vindt het binnen Artifacts, wat een optie is die wat meer visueel maakt wat Claude allemaal doet.

In een blog schrijft het merk: “Begin met bouwen in de Claude-app door deze nieuwe interactieve functie in te schakelen. Beschrijf gewoon wat je wilt maken en Claude schrijft de code voor je. Terwijl jullie samenwerken, kan Claude zijn eigen code debuggen en verbeteren op basis van je feedback. Zodra je app klaar is, kun je deze direct delen via een link – er is geen implementatieproces nodig. Claude zorgt voor de technische details, zoals prompt engineering, foutafhandeling en orchestration logic, zodat jij je volledig kunt concentreren op het tot leven brengen van je idee.”

Deze manier van doen heet ook wel vibecoding en dat is een soort programmeren op gevoel, in een relaxte sfeer. Dus je hebt niet per se een afgebakend plan of een deadline, maar je programmeert voor de lol. Je kijkt gewoon wat er mogelijk is en daar kunnen ook heel goede ideeën uitkomen. Het is mogelijk om met deze nieuwe optie binnen Claude AI-games te bouwen, educatieve mogelijkheden en data analyse bijvoorbeeld.