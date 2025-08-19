Grammarly wil je met 8 AI-agenten gaan helpen schrijven

Moet je iets in het Engels schrijven en wil je je toon veranderen of kijken wat er beter kan? Natuurlijk kun je dan naar ChatGPT grijpen, maar de gespecialiseerde app Grammarly is net even wat grondiger. Bovendien gebruiken veel mensen deze app al veel langer: het bestaat ook al veel langer. Plus: Grammarly staat niet stil. De Oekraïense app heeft namelijk ook genoeg AI-foefjes. De nieuwe ster, of sterren, zijn 8 AI-agents die je niet alleen helpen beter te spellen, maar juist beter te schrijven.
Elke AI-agent heeft straks zo zijn specialiteit. Zo buigt eentje zich over het vinden van goede bronnen, terwijl een andere juist meer fungeert als een eindredacteur. In eerste instantie komen deze AI-hulpjes eerst naar Docs, de AI-native variant van Grammarly. Het plan is om het breder te trekken en uit te breiden, maar eerst even kijken hoe dit gaat. We nemen alle AI-agenten van Grammarly met je door:
Reader Reactions – Deze agent is interessant, want dit kennen we niet echt van andere AI-tools. Reader Reactions houdt zich vooral bezig met de ontvanger. Wat zal de lezer denken na het lezen van de tekst? Zijn er nog vragen die onbeantwoord blijven? Er wordt daarbij gekeken naar allerlei lagen van de samenleving (of van een bedrijf), om zo een zo volledig, laagdrempelig maar ook diepgaand mogelijke tekst te kunnen maken.
Citation Finder – Deze AI-agent gaat op zoek naar bronnen. Het speurt naar bronnen die wat je zegt bevestigen of juist tegenspreken en leest als het ware zo je tekst tegen. Er worden ook citaten aan toegevoegd met de juiste manier van toevoegen.
AI Grader – De eindredacteur die we net noemden, maar dan met een rode pen. AI Grader is een soort juf of meester van vroeger, die met een rode pen door je teksten gaat. Dat wordt gedaan op basis van criteria die je het zelf meegeeft. Zo krijg je persoonlijk advies en kun je vast inschatten wat je cijfer wordt, mocht je student zijn en een paper willen inleveren.
Expert Review – Deze lijkt qua naam misschien op de AI Grader, maar is eigenlijk een agent die als een soort expert op een bepaald onderwerp naar je tekst kijkt. Zeker voor academische teksten of teksten die hoog in de boom van je bedrijf gaan een heel slimme agent om in te zetten.
Proofreader – Proofreader is daarentegen wel echt die eindredacteur. Die kijkt niet zoals de AI Grader naar allerlei criteria, die kijkt gewoon: past wat je schrijft in je stijl en past het bij je publiek. AI Detector is er vervolgens om te controleren of je tekst toevallig toto AI is gemaakt of niet, dus je kunt hiermee een betere indicatie krijgen van het gebruik van AI door bijvoorbeeld andere mensen waarmee je iets moet inleveren.
Tot slot is er de Plagiarism Checker, die controleert of je tekst is gekopieerd van een andere tekst. Plagiaat plegen is zeker op de universiteit een reden om geschorst te worden en dat wil je niet, dus wees je bewust dat AI zorgt voor nog veel meer manieren om plagiaat te checken.
De 8 AI-agents zijn vanaf binnenkort in Grammarly Free en Grammarly Pro te vinden, met later dit jaar de oversteek naar Enterprise en Education. Alleen AI Detector en Plagiarism Checker zijn exclusief beschikbaar voor Grammarly Pro-gebruikers. Het is een wat vreemde keuze om juist scholen later aan te laten sluiten, maar tegelijkertijd is het ook wel begrijpelijk: veel van deze tools zijn vooral handig voor mensen die het werk van studenten nakijken, want ze geven de studenten ook handige handvatten om misschien toch wel wat meer door AI te laten schrijven.