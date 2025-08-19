Grammarly wil je met 8 AI-agenten gaan helpen schrijven

Moet je iets in het Engels schrijven en wil je je toon veranderen of kijken wat er beter kan? Natuurlijk kun je dan naar ChatGPT grijpen, maar de gespecialiseerde app Grammarly is net even wat grondiger. Bovendien gebruiken veel mensen deze app al veel langer: het bestaat ook al veel langer. Plus: Grammarly staat niet stil. De Oekraïense app heeft namelijk ook genoeg AI-foefjes. De nieuwe ster, of sterren, zijn 8 AI-agents die je niet alleen helpen beter te spellen, maar juist beter te schrijven.

AI-agents in Grammarly

Elke AI-agent heeft straks zo zijn specialiteit. Zo buigt eentje zich over het vinden van goede bronnen, terwijl een andere juist meer fungeert als een eindredacteur. In eerste instantie komen deze AI-hulpjes eerst naar Docs, de AI-native variant van Grammarly. Het plan is om het breder te trekken en uit te breiden, maar eerst even kijken hoe dit gaat. We nemen alle AI-agenten van Grammarly met je door:

Reader Reactions – Deze agent is interessant, want dit kennen we niet echt van andere AI-tools. Reader Reactions houdt zich vooral bezig met de ontvanger. Wat zal de lezer denken na het lezen van de tekst? Zijn er nog vragen die onbeantwoord blijven? Er wordt daarbij gekeken naar allerlei lagen van de samenleving (of van een bedrijf), om zo een zo volledig, laagdrempelig maar ook diepgaand mogelijke tekst te kunnen maken.