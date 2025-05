Dit zijn 10 toffe ChatGPT-afbeeldingen om zelf te maken

ChatGPT kent heel veel trends. Een tijdje maakten we er allemaal Studio Ghibli-foto’s mee, toen speelgoedpoppen en nu weer Muppets: dit zijn 10 leuke ideeën om ook te doen met ChatGPT. Zo maak je toffe ChatGPT-afbeeldingen.

Maak grappige ChatGPT-afbeeldingen

Leuk voor sociale media, voor het smoelenboek op werk of gewoon om je nieuwsgierigheid z’n zin te geven: het maken van allerlei verschillende afbeeldingen van jezelf op ChatGPT. Het enige wat je hoeft te doen is een foto uit te zoeken en de onderstaande prompts in te voeren. Je zal merken dat, ook bij ons, niet altijd een heel tof resultaat naar boven komt borrelen (en dat het bovendien met een gratis account best even kan duren voor je foto klaar is, naast dat je er maar een paar per dag mag maken). Soms kun je er dan ook beter voor kiezen om de prompt iets aan te passen en meer detail toe te voegen, zodat je eerder bij het gewenste resultaat komt.

Dit is de foto die wij hebben gebruikt: