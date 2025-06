Character.ai heeft iets nieuws om je AI-vriend tot leven te wekken

Veel jongeren gebruiken al Character.ai, een website waarop je kunt chatten met een soort AI-persoon die levensechte antwoorden geeft. Het platform wordt vaak geteisterd door servers die offline zijn, maar nu heeft het ook iets positiefs te melden. Het heet AvatarFX en het laat je een korte video maken van je AI avatar.

Character.ai

Je avatar kan met AvatarFX bijvoorbeeld praten of zingen in een korte clip. Je gebruikt hiervoor een losse afbeelding, je kiest een stem en de AI-magie doet de rest. Je kan bijvoorbeeld een heel dialoog zelf uitwerken of je kunt een muziekje kiezen: de AI maakt er een hele performance van. De tool is alleen maar beschikbaar op het web, maar er komt een mobiele variant aan.

Daarnaast komt het met scènes, een soort settings waar je je AI-figuur in kunt zetten. In de toekomst is het de bedoeling dat je ook zelf zo’n setting kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan een piratenthema of een luxe huis. Streams is ook nieuw: hierin kunnen twee AI-personen met elkaar praten over een specifiek onderwerp. Wij vinden Imagine Animated Chats tof: hiermee kun je een gesprek dat je erg leuk of grappig vond veranderen in een geanimeerde videoclip. Je kunt deze op Character.ai delen, maar ook op sociale media. Wel moet je er een betaald abonnement op hebben.