Centraal Beheer lanceert nieuwe ‘Even Apeldoorn bellen’-commercial over scammers

Meer dan een slogan

Volgens directievoorzitter Marteyn Roose is Even Apeldoorn bellen inmiddels veel meer dan een reclame-uitdrukking. “Het staat voor onze toegankelijkheid en persoonlijke benadering, juist nu de wereld steeds digitaler wordt. Eén belletje, appje of chatje en we staan klaar – dat blijft de kern, al 40 jaar lang.”

Dat Even Apeldoorn bellen als uitdrukking in de Dikke Van Dale staat en een populaire hashtag is op sociale media, zegt genoeg over de status van de slogan in de Nederlandse cultuur.

Eerste campagne van TBWA\NEBOKO

Voor het eerst in 37 jaar is een nieuw bureau verantwoordelijk voor de campagne: TBWA\NEBOKO. Volgens Pieter van der Krol, manager merk & marketingcommunicatie bij Centraal Beheer, verliep de productie creatief en spontaan. “De humor en timing moesten kloppen – en dat is gelukt. Leuk detail: tijdens de shoot werd er zelfs ter plekke muziek opgenomen met een Thaise zanger. Dat typeert de energie van dit team.”

Creatief met actualiteit

Chief Creative Officer Darre van Dijk noemt het maken van een nieuwe ‘Even Apeldoorn bellen’ een grote eer: “We wilden een thema pakken dat helemaal van nu is. Een jong team kwam met het idee rondom scam-berichten. Daaruit ontstond het scenario voor Scammers, waarin humor, herkenbaarheid en spanning samenkomen zoals in de beste klassiekers uit de reeks.”

De commercial is sinds 23 mei op televisie én online te zien.