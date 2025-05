Elon Musk betaalt 300 miljoen om Grok in Telegram te krijgen

Wil je een avatar die met AI is gegenereerd, dat kan straks ook, plus stickers als je graag iets extra’s doet. Dit alles is gewoon voor iedereen die Telegram gebruikt beschikbaar, je hoeft er dus niet voor te betalen of een abonnement te hebben. Grok was dat in het begin niet, toen moest je er wel Telegram Premium voor hebben, maar nu is dat niet meer. Telegram heeft ongetwijfeld ook veel andere manieren om geld te verdienen: het heeft 1 miljard (!) gebruikers. Telegram zou de data die gebruikers overdragen niet gebruiken om Grok te trainen.

Elon en Pavel: 4-ever friends?

De samenwerking tussen xAI en Telegram is trouwens niet zo eenzijdig als het lijkt: Zo verdient Telegram geld aan het verkopen van xAI-abonnementen en daarvan wordt een commissie doorberekend. De helft maar liefst. Er is dus wel geld te verdienen en het is in dat opzicht logisch dat de bedrijven elkaar hebben gevonden. En dat niet alleen: ze hebben allebei niet altijd het beste imago, wat het een interessante samenwerking maakt.

Overigens heeft Telegram juist op het gebied van privacy wel een heel goede reputatie, maar soms dat het iets te goed is en daardoor criminele organisaties er goed zaken op kunnen doen. X heeft zich de laatste jaren juist steeds meer als social media met een grote vrijheid van meningsuiting neergezet en dat zorgt ervoor dat er veel verregaande filmpjes en posts op het platform te vinden zijn.

Twee beruchte social media-apps dus, die nu de handen ineenslaan: daar kan vuurwerk uitkomen, of vuur.