Heb jij de 3D-dieren van Google al in huis gespot?

Altijd al een krokodil, pinguïn, panda of tijger als huisdier gewild? Google heeft een nieuwe functie gelanceerd waarmee je dieren door middel van Augmented Reality (AR) in je huis neer kunt zetten. Je vindt deze dieren in de zoekmachine van Google, via de app of browser op je smartphone. Zoek je favoriete dier en je krijgt vanzelf de optie 'weergeven in 3D' te zien. Als je deze aanklikt opent het dier in een speciale camera, waarbij je ervoor kunt kiezen om het dier ergens in een ruimte te plaatsen. Dus straks heb je, net als in The Hangover, misschien wel een tijger in je badkamer. Wij voorspellen dat je dit de komende tijd heel vaak voorbij ziet komen op social media. Van een paard in de gang tot een panda in je keuken.

Augmented Reality (AR) dieren van Google Het is dus heel gemakkelijk om de dieren te vinden in de zoekmachine. Je moet echt zelf ervaren hoe het is om ze vervolgens via Augmented Reality (AR) van dichtbij te zien. De dieren worden namelijk geprojecteerd op ware grootte en ze bewegen bovendien. Je komt er al snel achter dat een krokodil en haai lastig in je woonkamer passen. Het is echt verslavend leuk om mee te spelen, ook voor kinderen trouwens. Om deze nieuwe functie te gebruiken heb je op een iPhone iOS 11.0 of hoger nodig en op Android smartphones 7.0 of hoger. De huidige generatie smartphones beschikken hierover en ook de meeste iPads ondersteunen de functie.

For parents with bored kids, we’ve been having fun with googles AR this morning, exploring animals in 3D. Just type an animal into google search and “view in 3D” pic.twitter.com/kP6P5f9JQV — Ozzy Etomi (@ozzyetomi) March 29, 2020

Lijst van de 3D-dieren die Google nu ondersteunt Officieel heeft Google geen lijst gepubliceerd met alle dieren die je nu via deze functie kunt bekijken, maar inmiddels weten we in ieder geval zeker dat je de volgende dieren in 3D kunt bekijken: Adelaar

Alligator

Ara (macaw)

Bruine beer

Cheetah/ luipaard

Eend

Egel

Geit

Haai

Hert

Hond: Bulldog, Dwergkeeshond, Rottweiler, Mopshond, Labrador

Kat

Koningspython

Leeuw

Octopus

Paard

Panda

Pinguïn

Schildpad

Shetland pony

Tijger

Wasbeer

Wolf

Zeeduivel Heb je een dier gespot dat nog niet in deze lijst staan? Laat het ons weten! De lijst wordt continu aangevuld. Sommige dieren kun je al wel vinden wanneer je ze in het Engels zoekt, maar nog niet in het Nederlands. Veel plezier!

