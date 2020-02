​Our Planet-fan, heb je Night on Earth gezien?

Pak je infraroodcamera er vast bij want op Netflix staat een nieuwe serie voor fans van de Our Planet-reeks. Ditmaal bekijken we de dieren en de natuur echter niet als de zon volop op dat gedeelte van de aarde schijnt, maar juist als de nacht het overneemt. Is Night on Earth de moeite waard?



Night on Earth

De nieuwe documentairereeks van Netflix is niet zo gepolijst zoals bijvoorbeeld BBC’s Earth. Sommige dingen lukken niet, want de natuur kun je nu eenmaal niet sturen. Een verfrissende openheid, zeker in een wereld waarin zelfs elk plaatje dat we op safari in Afrika schieten vooral Instagrammable moet zijn. Mensen komen over de hele wereld door de wens om dat perfecte plaatje te schieten vaak veel te dichtbij wilde dieren, die vooral met rust zouden moeten worden gelaten.

Gelukkig zijn er daarom documentaires te zien op streamingdiensten. Disney+ verblijdt ons via National Geographic met een schat aan dierendocu’s en Netflix doet dat ook volop. Eerder met het door David Attenborough ingesproken Our Planet en Blue Planet, maar nu met Night on Earth. Zeker in de nacht is het nog moeilijker om dieren en de natuur goed vast te leggen. In de aflevering ‘Shot in the Dark’ kun je meer te weten komen over wat er allemaal bij komt kijken om zulke geweldige beelden te maken (lees: de enorme hoeveelheid tech die er nodig is om deze productie te maken).