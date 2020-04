Google geeft data vrij die laat zien of we echt thuisblijven

Vanaf vandaag geeft Google 'COVID-19 Community Mobility Reports' vrij over de reisbewegingen van een groot deel van zijn gebruikers. Deze reports zijn samengesteld met als doel om volksgezondheid functionarissen over de gehele wereld aanvullende informatie te bieden over hoe goed mensen zich houden aan voorschriften van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Privacy

Criticasters zullen misschien gelijk opstaan omdat Google mogelijk hiermee de privacy van mensen schaadt, maar daar is in dit geval geen sprake van. Juist om de privacy van mensen te beschermen, wordt op geen enkel moment persoonlijk identificeerbare informatie, zoals de locatie, contacten of bewegingen van individuele personen, beschikbaar gesteld.

COVID-19 Community Mobility Reports

Deze COVID-19 Community Mobility Reports, die per land voor iedereen zijn op te vragen, geven inzicht in wat er is veranderd als gevolg van de boodschap ‘Ga zo min mogelijke de straat op, blijf thuis’. De rapporten zijn samengesteld aan de hand van geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens om beweging trends in de tijd per locatie in kaart te brengen. Denk hierbij aan plekken zoals winkels, apotheken, parken, stations (bus en trein), maar ook werkplekken. woningen en speelplaatsen.

De statistieken tonen vooral de trends over telkens enkele weken, waarbij de meest recente informatie 48 tot 72 uur oud is. Ook is zichtbaar of er een toename of afname is in het aantal bezoeken. Het absolute aantal bezoeken wordt echter niet gedeeld.

De rapporten worden wereldwijd gepubliceerd voor in eerste instantie 131 landen. Er is daarnaast behoefte aan data op nog meer regionaal niveau, kijk maar naar ons eigen land, waar duidelijke verschillen zijn per provincie. Google werkt de komende weken verder aan het toevoegen van extra landen en regio's om ervoor te zorgen dat deze rapporten nuttig blijven voor de volksgezondheid functionarissen, die mensen willen beschermen tegen verdere verspreiding van COVID-19.

Locatie geschiedenis

Dat uitgerekend Google komt met deze data is niet verrassend. Google, Facebook, telecombedrijven en zeer waarschijnlijk ook smartphone fabrikanten, beschikken over veel locatie gebonden data van hun gebruikers. Het delen hiervan is in Nederland officieel nog steeds verboden. Overigens heeft Google alleen data van mensen die hun locatie-geschiedenis delen. Toch is de inschatting dat de beschikbare data die nu wordt geboden instanties als RIVM wel degelijk kan helpen bij het verkrijgen van meer inzichten.

Beschikbaarheid

Deze COVID-19 Community Mobility Reports zullen slechts voor een beperkte tijd beschikbaar zijn. Essentieel voor Google is dat medewerkers in de volksgezondheid de rapporten nuttig vinden in hun werk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.