Google Art & Culture toont nieuwe virtuele activiteiten voor het hele gezin

We kunnen in deze tijden allemaal een beetje inspiratie gebruiken. Voor de Werelddag van de Kunst heeft Google Arts & Culture daarom Family Fun met Kunst en Cultuur gelanceerd; nieuwe manieren om te leren over kunst, dieren, wetenschap, ruimte, boeken en muziek. Je kunt ontdekken wat er in een zwart gat zit, chillen met een Jurassic-gigant in virtual reality (zie video).

Explore Versailles or the Rijksmuseum with a Penguin En voor de kleintjes is er een pinguïn die je meeneemt op virtuele rondleidingen door museum galerijen.

Google Arts & Culture Dankzij de hulp van onze partners maken we ook nieuwe schatten en verhalen toegankelijk op Google Arts & Culture. 35 culturele instellingen, waaronder de Atassi Foundation (VAE), Museum of Contemporary Art in Buenos Aires (Argentinië), Palazzo Monti (Italië) en het Yale Centre for British Art (VS) hebben meer dan 100 verschillende tentoonstellingen online beschikbaar gemaakt met meer dan 18.000 nieuwe kunstwerken, artefacten en verhalen.



De Nakamura Keith Haring-collectie toont exclusief de kunstwerken van Keith Haring. Ontdek meer dan 50 van zijn kunstwerken - waaronder de gele engel (zie onder) die zijn grote vleugels spreidt - gedigitaliseerd in ultrahoge definitie. Ontdek het tot in de kleinste details dankzij de Art Camera

Op zoek naar meer? Bekijk dan deze lijst met manieren om thuis plezier te hebben met kunst en cultuur. Check bijvoorbeeld de nieuwe functie Art Transfer, waarmee je je foto of selfie kunt transformeren met de stijlkenmerken van werken van gerenommeerde kunstenaars zoals Frida Kahlo, Leonardo da Vinci of Vincent van Gogh. Voor meer culturele reizen vanuit je fauteuil, verken je bijvoorbeeld de wonderen van Italië, Frankrijk en bijv. in Spanje. Maar blijf vooral kijken op Google Arts & Culture en laat je verrassen of anders download de gratis app voor iOS of Android.



Beeld en video: eigendom Google Arts & Culture





