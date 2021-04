Zoom lanceert creatieve scènes voor videovergaderingen

Zo kunnen leerlingen die onderwijs op afstand volgen, samen in hetzelfde virtuele klaslokaal ‘geprojecteerd’ worden. Een andere toepassing is om deelnemers aan een vergadering virtueel aan dezelfde tafel of in dezelfde directiekamer te ‘plaatsen’. En ‘Immersive View’ kan ook handig zijn voor het virtueel creëren van een conferentieruimte, bijvoorbeeld voor webinars.

Zoom heeft een nieuwe functionaliteit aan haar videocommunicatie platform toegevoegd . Met ‘Immersive View’ is het voor hosts mogelijk om een video groepsgesprek met behulp van een virtuele achtergrond zo er uit te laten zien dat het lijkt alsof alle deelnemers, met een maximum van 25, in dezelfde ruimte zitten.

Vergelijkbaar met galerijweergave

Hosts van videovergadering of webinars kunnen de ‘Immersive View’ functie starten op een vergelijkbare wijze als ze dat al doen voor de spreker of galerijweergave. Daarbij krijgen ze de optie om deelnemers automatisch of handmatig in een virtuele scène naar keuze te plaatsen.

Ook is het voor hosts mogelijk om deelnemers gemakkelijk binnen een virtuele ruimte te verplaatsen of het grootte van he beeld van elke deelnemer aanpassen. Dat laatste kan zorgen voor een natuurlijk perspectief van het videobeeld. Een deelnemer die ‘achter’ in de ruimte of aan een tafel zit, wordt dan kleiner weergegeven dan een deelnemer die ‘vooraan’ zit. Speciaal voor deze functie heeft Zoom een aantal standaard virtuele achtergronden, of scènes gemaakt, maar het is ook mogelijk om eigen scènes te uploaden.