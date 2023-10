Dit is het nieuwe Wave Keys-toetsenbord van Logitech

Het is niet voor het eerst dat Logitech op de markt komt met golvende toetsenborden. Voorheen waren ze vooral wat groter van formaat, maar met de Wave Keys, het nieuwe instapmodel, speelt het Zwitserse bedrijf in op de toenemende behoefte aan ergonomie, mobiliteit en betaalbaarheid. Omdat mensen van alle leeftijden steeds meer tijd achter hun computers doorbrengen, groeit de vraag naar ergonomie. Uit een recentelijk gepubliceerd marktrapport van RationalStat blijkt dat het bijbehorende groeipercentage naar de vraag naar ergonomie in de komende zeven jaar verder toe zal nemen.

Ontworpen vanuit het welzijn van de mens

Wave Keys is de nieuwste toevoeging aan de ERGO Series van Logitech, samen met de Lift Vertical Ergonomic Mouse en andere producten die speciaal zijn ontworpen met welzijn op de werkplek als speerpunt.

De producten zijn ontworpen vanuit een mensgerichte en op wetenschap gebaseerde benadering. Zo is het toetsenbord onderhevig geweest aan vele gebruikerstests, waaronder in het Ergo Lab van Logitech én is het door de keuring van US Ergonomics heen gekomen. De unieke golvende vorm van Wave Keys plaatst handen, polsen en onderarmen in een natuurlijke typpositie en de geïntegreerde, zachte handpalmsteun biedt gedurende de hele dag stabiele polssteun. De compacte layout past op veel werkplekken; thuis of op kantoor en het toetsenbord zal beschikbaar zijn in Graphite.

Uiteraard werkt het met verschillende besturingssystemen en verbinden die je zoals altijd via Bluetooth of de meegeleverde Logi Bolt-ontvanger. Koppelen kan met 3 apparaten tegelijk, zoals een Macbook, PC of iPad en wisselen tussen deze apparaten doe je letterlijk met één druk op de knop.

De Logi Options+ App stelt je daarnaast in staat om sneltoetsen toe te wijzen je productiviteit te verhogen, zoals "Niet storen" om gefocust te blijven tijdens het werk en Smart Actions te creëren die tijd besparen.