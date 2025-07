Merkliefde of marketingmachine? Hoe ‘B&B Vol Liefde’ de grens tussen content en commercie opzoekt

Rivella, McDonald’s en Unilever verbinden zich dit seizoen via Brand Licensing aan het succesvolle RTL-programma ‘B&B Vol Liefde’. Maar brengt dat de show écht dichter bij de consument – of vult het vooral de portemonnee van RTL en Fremantle?

Het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde gaat vandaag van start, en het wordt niet alleen gevolgd door kijkers die op zoek zijn naar romantiek. Ook adverteerders weten deze zomerhit massaal te vinden. Met een combinatie van brand partnerships en licenties is het programma inmiddels niet alleen een datingshow, maar ook een marketingvehikel geworden.

Van kijkershart naar winkelmandje

Wat ooit begon als een charmant datingprogramma voor vijftigplussers in Franse dorpjes, is uitgegroeid tot een merk met serieuze commerciële potentie. Dankzij Brand Licensing mogen merken het logo, de content én de naam van B&B Vol Liefde gebruiken in hun eigen marketing. Dat vertaalt zich deze zomer onder meer naar:

Rivella met instore activaties en een campagne met oud-deelneemster Els.

McDonald’s met een tijdelijke ‘B&B Vol Liefde Bundel’ in het menu.

Unilever die via Kruidvat een zomerspel weggeeft bij aankoop van verzorgingsproducten.

Volgens Cleo de Rooij van Ad Alliance zorgt deze aanpak ervoor dat de kijker het programma ‘letterlijk in handen krijgt’. Maar de hamvraag is: wanneer wordt merkliefde overgenomen door marketingmoeheid?

Authentiek… maar commercieel

De makers stellen dat de ‘echtheid’ van B&B Vol Liefde juist de aantrekkingskracht is voor merken. “Het biedt kansen voor merken die op een respectvolle en inhoudelijk relevante manier willen aansluiten,” aldus Manon van der Hoek van Fremantle.

Toch roept het ook vragen op. Hoe lang blijft de balans tussen content en commercie geloofwaardig? Als consumenten bij Kruidvat een verzorgingsproduct kopen en er een branded zomerspel bij krijgen, voelt dat dan nog als een natuurlijke merkervaring – of als een doordachte conversiecampagne?

Slimme zet of uitgekauwd concept?

RTL en Fremantle lijken de formule perfect te beheersen. Door content en commercie slim te vervlechten, ontstaat een ecosysteem waar kijkers, merken én makers baat bij hebben. Tegelijkertijd schuurt het concept aan alle kanten tegen het spanningsveld tussen entertainment en marketing.

De vraag is dan ook: wanneer verandert een televisieprogramma in een platform voor conversie? En hoe ver kun je daarin gaan voordat de kijker afhaakt?

B&B Vol liefde

‘B&B Vol liefde’ zie je vanaf maandag 14 juli elke maandag t/m donderdag om 20.30 uur bij RTL 4 en is een week vooruit te bekijken bij Videoland.