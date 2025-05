Instagram laat je foto’s uploaden zoals je ze bedoelt

Privacy op Instagram

Wel is het alsnog goed om via het privacycentrum van die apps bezwaar te maken, puur omdat het dan wel van toepassing is op alles wat je nog in de toekomst gaat posten. Je gaat hiervoor naar Instagram -> Instellingen -> Privacycentrum -> Bovenin staat dan de melding over verbeteringen voor AI bij Meta en daar tik je dan op de blauwe woorden ‘Bezwaar maken’. Druk op verzenden en je ziet dat Meta je verzoek verwerkt.

Het geldt alleen voor Instagram en Facebook, niet voor WhatsApp, hoewel dat ook van Meta is. Dat komt omdat AI daar anders werkt en het trainen ervan ook. Het is altijd goed om te weten wat Meta daar precies doet, maar WhatsApp is een ander verhaal als het om privacy gaat. Niet dat dat geen uitdagingen kent, maar de AI-toepassing is daarbinnen ook heel minimaal, zeker hier in Europa.