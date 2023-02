Bizar: Facebook behaalt mijlpaal van 2 miljard gebruikers

Bijzonder nieuws van Facebook: het social media-platform heeft de mijlpaal gehaald van 2 miljard gebruikers. Meta maakte bekend dat er nog nooit zoveel mensen op het sociaal netwerk zaten als nu. Een record dat niet per se verwacht is.

Daar blijft het niet bij: zo zou Meta via Facebook ook meer advertentie-inkomsten hebben. Dat klopt ook wel, want sinds de pandemie weten bedrijven social media wel te vinden om hun reclame-uitingen te doen. Toch is opmerkelijk: Meta klaagt juist al een jaar enorm veel omdat Apple een melding heeft aangezet waardoor mensen de keuze krijgen of ze al dan niet akkoord zijn met third party tracking. Geef je hier toestemming voor, dan kunnen derde partijen meer te weten komen over wat jij doet op Facebook. Weten ze dit niet (oftewel, geef je geen toestemming), dan is het dus iets minder makkelijk om heel gericht te adverteren en daarbij loopt Facebook inkomsten mis. Naar eigen zeggen wel 10 miljard.

We horen toch niet heel vaak mensen zeggen: ‘Even op Facebook zetten’. We hebben het vaker over Instagram. Toch blijkt Facebook enorm populair. Er zitten wereldwijd 2 miljard mensen op.het social medium. Dat is een kwart (!) van de hele bevolking op aarde. Meta kwam zelf naar buiten met de cijfers, tegelijk met de kwartaalcijfers.

Advertentiekosten

Nou ja, inkomsten haalt het dus blijkbaar genoeg uit advertentiekosten, want die stegen en leggen Facebook geen windeieren. Maar het meest verbazingwekkend, dat zijn toch die 2 miljard mensen die op Facebook actief is. Het is namelijk niet dat deze mensen eens per maand inloggen. Nee: deze mensen zijn elke dag op Facebook te vinden. Het is een bizar aantal. Al moet gezegd worden dat het niet duidelijk is in hoeverre het bijvoorbeeld ook gaat om mensen die standaard ingelogd zijn op de app van het bedrijf.

In ieder geval is het veel en tel je Instagram en WhatsApp mee,dan zou het zelfs om 3 miljard mensen gaan die dagelijks gebruikmaken van een van die social media. Vergeet echter niet dat mensen vaak ook van Facebook gebruik maken om alleen maar in te loggen in andere apps. Die link bieden veel apps en websites aan, waardoor het social medium zeker niet alleen wordt gebruikt om fotootjes en teksten te plaatsen.