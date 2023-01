Waarom er nu in de hele techwereld ontslagen lijken te zijn

Het lijkt wel alsof het elke dag raak is: een massaontslag bij Microsoft, een paar dagen later komt Google daar nog bij, terwijl Amazon eerder deze maand al aankondigde 18.000 man op straat te zetten. Het is niet schering en inslag bij techbedrijf, het is schering en ontslag. Waar komt dat toch vandaan?

Coronavirus of stijgende prijzen?

Zijn het de stijgende prijzen van brandstoffen en energie? Is het de nasleep van het coronavirus? Is er ineens geen behoefte meer aan innovatie? Of nemen robots en kunstmatige intelligentie alles over? Wat is er toch aan de hand dat zoveel techbedrijven tienduizenden mensen op straat zetten. De 18.000 man die bij Amazon moest vertrekken? Dat was nog nooit eerder in zulke aantallen voorgekomen in de historie van het giga-bedrijf.

Bij Amazon wordt de onzekere economie als een van de grote redenen genoemd voor de ontslagen. Immers klagen mensen veel over de stijgende prijzen, waardoor ze geneigd zijn hun hand op de knip te houden en dat voelt een bedrijf als Amazon natuurlijk vrij snel. Bovendien had Amazon juist door het coronavirus juist veel extra mensen aan zijn personeelsbestand toegevoegd. Mensen die allemaal moesten helpen zorgen dat al die pakketjes bij de mensen thuis konden worden afgeleverd. Immers zat iedereen thuis en was online shoppen vaak de enige manier om te shoppen.