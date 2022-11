​4 redenen waarom Meta duizenden werknemers gaat ontslaan

Hoe leuk, jong en dynamisch het ook is om bij een app te werken, het blijkt niet altijd een even stabiele job te zijn. Vorige week kondigde Twitter het ontslag van duizenden mensen aan, maar bijvoorbeeld ook taxi-app Lyft. De volgende is Meta, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram. Dit is waarom daar een flinke ontslagronde gepland staat.

Ontslagen bij Meta Duizenden werknemers van Meta komen op straat te staan, meldt WSJ en dat zou woensdag worden aangekondigd. Het is niet leuk voor de medewerkers, maar die hadden het waarschijnlijk ergens wel zien aankomen. Er zijn diverse redenen te bedenken waarom Meta van een deel van zijn staff afscheid moet nemen. Dit zijn er vier.

Het metaverse is duur Meta heeft gezien dat het tijd is voor vernieuwing: het wil meegaan op de golf van Web3 en start daar vroeg mee. Het bouwt aan een metaverse: een gigantisch project waarvoor wel tienduizend banen nodig zijn in Europa alleen al, is het plan. Waar Meta echter eerder 10 miljard per jaar wilde vrijmaken voor de ontwikkeling van de metaverse, heeft het daar nu al 7 miljard van gemaakt. Geen wonder dus dat er daardoor ook mensen worden ontslagen, want er is nu minder geld beschikbaar voor die ontwikkeling en dus ook minder budget voor het inhuren van ontwikkelaars.

Apple veranderde zijn privacybeleid Het is natuurlijk makkelijk om naar iemand anders te wijzen wanneer het niet goed gaat, maar Meta heeft hier zeker wel een punt. Het heeft tijdens de bekendmaking van zijn cijfers het afgelopen jaar steeds weer benadrukt dat het aanpassen van het privacybeleid van Apple het duur is komen te staan. Hierdoor worden mensen veel actiever gevraagd of apps ze mogen tracken en dat is precies iets waar Facebook rijk door is geworden. Meer mensen geven nu aan dat dat niet mag, wat directe invloed heeft op Facebook. Het kan zo minder goed gerichte advertenties aanbieden, waardoor adverteerders elders gaan of minder geld investeren. Volgens ceo Mark Zuckerberg zou Facebook er 10 miljard dollar op achteruit zijn gegaan.

De concurrentie is moordend Er is een reden dat veel social media ideeën van elkaar stelen, of zich op zijn minst enorm laten inspireren door wat de buurman doet: ze moeten blijven vernieuwen om de meestgebruikte apps te blijven. Het is voor beginnende social mediabedrijven moeilijk opboksen tegen de gevestigde orde, maar zeker niet onmogelijk. Dat heeft onder andere BeReal bewezen: dat werd als ‘echter’ alternatief van Instagram de afgelopen maanden door steeds meer mensen omarmd. Maar vooral TikTok is voor Meta een grote concurrent. Hoewel dat meer een videoplatform is, lijkt Instagram er steeds meer op omdat het veel nadoet van TikTok. Reels is er het meest duidelijke voorbeeld van: alles om het grote publiek op Instagram te houden.

De economie ziet er somber uit De economische groei ziet er niet goed uit, waardoor veel bedrijven en particulieren het op dit moment alvast wat rustiger aandoen. Mede hierdoor wordt er dus al minder uitgegeven en start er al een economische stagnatie. Omdat Meta een beursgenoteerd bedrijf is, spelen de aandelen ook een grote rol. Die gaan de laatste tijd al niet zo lekker, omdat er niet vanuit alle kanten even veel vertrouwen is in het metaverse, maar ook door de andere problemen die hierboven beschreven staan. Als de gehele wereldeconomie qua toekomst ook niet zo rooskleurig lijkt, dan is de kans klein dat de aandelen binnenkort grote groei zullen laten zien.