​Vooral opkomende landen hebben grote interesse in de metaverse

In landen als India, China, Saoedi-Arabië, Colombia en Peru is het enthousiasme over het metaverse het grootst. In opkomende landen is vaak tweederde van de mensen enthousiast over de technologische ontwikkeling van het metaverse, terwijl dit is in landen met een relatief hoge welvaart vaak minder is.

Metaverse

Het metaverse is niet alleen iets wat Facebook (dat nu Meta heet) heeft bedacht. Het is groter dan dat: veel bekende gametitels zoals Roblox en Minecraft zijn in principe ook metaverses an sich. Toch wordt het gezien als iets groters dan dat, iets dat er nog aankomt: een nieuwe manier van internetten, een nieuwe manier om sociaal te zijn en een nieuwe manier om je geld uit te geven en te winkelen. Er wordt flink in geïnvesteerd en hoewel het door allerlei zaken soms wat meer op de achtergrond komt (zoals een oorlog en een pandemie), is het wel degelijk iets waar nog steeds druk op wordt ontwikkeld.

Onderzoeksbureau Ipsos heeft een wereldwijd onderzoek gehouden voor het World Economic Forum om in kaart te brengen in hoeverre het metaverse leeft in de wereld. In 29 landen zijn volwassenen gevraagd naar hun kennis en enthousiasme over het metaverse. Het onderzoek werd onder 21.005 volwassenen gehouden van 18 tot 74 jaar. Meer dan de helft van de ondervraagden kent het metaverse (52 procent) en 50 procent is ook daadwerkelijk positief gestemd over het mogelijke gebruik van virtual- en augmented reality in hun dagelijkse leven. Vooral in opkomende landen is dat enthousiasme groot.