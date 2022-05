​Gaan we na de pandemie nog online meeten in het metaverse?

Het metaverse werd aan ons geïntroduceerd op een moment dat we nog flink in lockdowns zaten door de pandemie. We weten natuurlijk niet of het virus tegen de winter weer harder om zich heen grijpt, maar stel dat dat niet zo is. Zal het metaverse dan nog steeds zakelijk worden ingezet?

Ready Player One Dat het metaverse voor entertainment een absolute meerwaarde biedt, dat is duidelijk. Denk Ready Player One, denk aan metaverses zoals Roblox die nu al bestaan: het bewijs is er. Het metaverse brengt mensen niet alleen in andere werelden, het brengt mensen ook bij elkaar. Je loopt de avatar van een Japanner tegen het lijf alsof je in het echt tegen hem aanloopt op een druk station, terwijl hij eigenlijk 10.000 kilometer bij je vandaan is. Elkaar ontmoeten in het metaverse is dus zeker iets dat zal blijven gebeuren, maar hoe zit dat op zakelijk gebied? Gaan we alsnog straks met een virtual reality-bril op een meeting in? En hoe zit het met evenementen. Zal een conferentie voor huisartsen nog steeds online plaatsvinden? Er is geen reden om te denken van niet. Immers zijn bij veel bedrijven de ogen van managers geopend en wordt gezien dat altijd maar op kantoor werken zeker niet ideaal is.

Hybride meetings Hierdoor krijg je toch een soort hybride vorm van meetings houden. Door zo min mogelijk afleiding te hebben (en dat heb je met een VR-bril op), kan iedereen in de meeting (dus ook mensen die wel op kantoor zijn) alsnog als ‘gelijken’ de meeting ingaan, in plaats van dat de helft smoezelt in een vergaderkamer, terwijl de andere helft het amper kan volgen omdat ze zijn ingelogd. Hoewel het misschien vreemd klinkt om met een VR-bril (of een AR-bril) op in een meeting te stappen, zou het wel een ideale manier zijn om de focus te houden en tegelijkertijd te zorgen dat iedereen gelijker is binnen de meeting. Evenementen zijn wat ingewikkelder, omdat hier vaak veel meer bij komt kijken dan alleen een keynote. Vaak zijn er meerdere locaties, zijn er stands en is het natuurlijk heel belangrijk voor netwerken. Op zich werkt het goed om te kunnen inloggen op verschillende podia, maar je mist dan wel de ervaring van stands en het netwerken. Ook was het tijdens de pandemie al te merken met Zoom: mensen voelen minder urgentie om online bij een evenement aanwezig te zijn als het er zoveel zijn, mede omdat het minder persoonlijk is. Ook al is het nog zo handig dat je nu makkelijker wisselt van een evenement dat eigenlijk in New York plaatsvindt naar een evenement dat in Barcelona wordt gehouden. Je checkt toch net even makkelijker uit online dan wanneer je in op zo’n evenement bent.

Events in het metaverse Het is echter niet eerlijk om een Zoom-meeting te vergelijken met een evenement dat binnen het metaverse zou plaatsvinden. Immers kun je hier wel virtueel naar een winkeltje (of stand) gaan. Het netwerken is misschien wat minder natuurlijk dan in het echt, maar het is niet onmogelijk om iemand aan te klampen. Het vergt echter wel een heel andere mindset, en daarvan is het de vraag of mensen die willen veranderen. Waarschijnlijk neemt dit wat tijd in beslag, omdat we eerst moeten wennen aan de meer entertainment- en privékant van het metaverse. Schrijf het dus nog niet af, maar verwacht ook zeker niet dat je straks een bekend, groot evenement dat je op je duimpje kent precies hetzelfde te kunnen ervaren als in het metaverse.

Veel geld Tegelijkertijd steken veel bedrijven heel veel geld in het metaverse en dat doen ze zeker niet alleen uit entertainmentoogpunt. Als een bedrijf eenmaal bezig is met deze virtuele locaties, dan zal het eerder in oplossingen denken binnen dat metaverse. Hierdoor is de kans groot dat die bedrijven eerder meetings en evenementen gaan organiseren voor zijn werknemers of experts in hun vakgebied. In Nederland houdt het metaverse de gemoederen ook bezig, al horen we nog weinig over bedrijven die in VR meetings houden. Zo is er half juni zelfs een metaversefestival in Amsterdam.