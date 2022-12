De 5 grootste techfails van 2022

Het was een bewogen jaar. Na een paar jaar stilstand qua corona, qua chiptekorten, enzovoorts, was de techwereld aan in 2022. We weten allemaal wat de boventoon voert, namelijk Elon Musk die Twitter op nogal eigenzinnige wijze runt, maar er zijn nog meer #fails te bespeuren in de techwereld in 2022. Misschien zijn het briljante ideeën in de dop, maar vooralsnog blijken het teleurstellingen.

Het metaverse Het doet een beetje pijn om dit te schrijven, maar het metaverse is waarschijnlijk één van de grootste fails. Het vervelende is dat dat vooral komt omdat Meta het te vroeg in de openbaarheid heeft gegooid. Het werkt echter niet lekker: er kan nog niet genoeg in Horizon, de avatars zien er niet bepaald appetijtelijk uit en zelfs de eigen medewerkers willen de app niet gebruiken. Mark Zuckerberg, CEO van het geheel, heeft gezegd dat Horizon slechts een beginnetje is. Het moet nog zeker vier jaar doorontwikkelen wil het er echt staan. Dat kan heel goed, maar was het dan zo verstandig om het nu al vol bombarie aan te kondigen?

De leugens van Eufy We kunnen het niet anders stellen: Eufy is een leugenaar gebleken in 2022. De belofte van het smarthomemerk de beelden echt lokaal te houden, die is een wassen neus gebleken. Een tech-expert kwam erachter en confronteerde het bedrijf ermee. Dat was al tot daaraan toe, maar in plaats van excuses aanbieden en hard werken aan een oplossing voor de beelden die open en bloot online via de browser te bekijken waren, heeft Eufy voor de egel-oplossing gekozen. Stilte en stekels uit. Sterker nog: ondertussen ook nog sneaky de privacybelofte uit de app halen. Niet netjes en zeer schadelijk voor de reputatie van het bedrijf, dat vrij prijzige smarthome-producten maakt en dat juist ‘goedpraat’ door die privacy zo hoog in het vaandel te hebben staan. Zogenaamd dus. De fabriek van Apple Moeten slapen op een kamer met iemand die positief getest is op corona, maar ook praktisch gekidnapt worden omdat er iPhones gemaakt moeten worden, ook als er ondertussen een flinke corona-uitbraak is die de levens van 200.000 werkers in gevaar brengt. Slapen en eten, dat deed je op het terrein van de baas, en werken ook, waardoor je eigenlijk nooit meer thuiskwam. De beelden van de protesten met de in wit geklede mensen gingen de hele wereld over. Mensen die over de hekken probeerden te klimmen: het was heel intens om te zien. Ook liep de fabricage van iPhones vertraging op, omdat de fabriek per se dicht moest. Inmiddels zou de productie weer op peil moeten zijn. Maar ja, tegen welke prijs?

De LastPass-hack Het is natuurlijk vervelend als je bedrijf wordt gehackt, maar helemaal als je daarna heel wisselend communiceert over wat zich nu werkelijk heeft plaatsgevonden. Waren er wachtwoorden buitgemaakt? Moest je je als klant zorgen maken? Juist bij een wachtwoordmanager wil je niet dat de veiligheid van je gegevens in het gedrang komt en dat heeft LastPass niet goed gedaan. Vele maanden later werd pas bekend dat er toch wel een potentieel gevaar is voor je wachtwoorden, waardoor het advies toch wel luidt: even je wachtwoorden veranderen. Hopelijk waren het er niet al te veel. Twitter We kunnen dit artikel niet eindigen zonder Twitter te noemen. Het begon allemaal al met een gigantisch bod voor een ietwat in een slop geraakt social medium, waarna er een akkoord was, waarna de bieder Elon Musk er onderuit wilde komen, en waarna een week later ineens toch een deal was en hij vol bombarie de rol van ceo van Twitter op zich nam. Zijn hele leven lijkt hij opzij te hebben gezet voor zijn nieuwe rol, waarin hij nogal experimenteel te werk gaat. Blauwe vinkjes kunnen ineens worden gekocht, in plaats van dat ze nog iets waard zijn, en er ontstonden ook ineens grijze en gouden vinkjes. En dat is slechts het topje van de ijsberg qua problemen en vaagheden bij het social medium. Gaat het 2023 wel halen, vragen we ons soms af.