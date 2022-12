Musk zal opstappen als CEO van Twitter

Twee dagen geleden hield hij op zijn eigen Twitter accout, met meer dan 126 miljoen volgers, een enquete. Daarin vroeg Musk letterlijk of hij moest opstappen als CEO van Twitter. Zijn (schrik)bewind bij het door hem gekochte sociale netwerk viel zeker niet bij iedereen in goede aarde. Van de meer dan 17,5 miljoen stemmers gaf ruim 57 procent aan dat ze Musk liever zagen verdwijnen. Vooraf had Elon al geroepen dat hij de uitslag van de enquete zou respecteren. Welnu, het heeft even geduurd, maar de miljardair heeft vannacht getwitterd (uiteraard) dat hij zijn functie als CEO gaat neerleggen.

Op zoek naar iemand die dom genoeg is voor deze baan

Letterlijk liet Musk weten dat hij opstapt als CEO zo gauw hij iemand gevonden heeft die ‘dom’ genoeg is om deze baan te willen uitoefenen. Daarna zal Musk alleen nog de software en sever teams onder zijn eigen hoede houden.

Het opstappen als CEO betekent overigens niet dat Musk zijn zeggenschap bij Twitter ook aan de wilgen hangt. Als eigenaar zal hij altijd het laatste woord hebben over het beleid, beslissingen en veranderingen bij het sociale netwerk. De vraag is dus in hoeverre de nieuwe CEO zijn functie serieus moet nemen, met een controlfreak die continu over zijn schouder meekijkt.