Musk vraagt volgers of hij aan mag blijven

Ik bedoel, de opmerking ‘kijk uit wat je wenst’, is toch vooral bedoeld om twijfelende volgers een beetje angst aan te jagen. Zo van: als jullie mij wegstemmen, dan zou het wel eens helemaal mis kunnen gaan. Nou, wat je ook van Musk vindt, in de eerste weken van zijn bewind bij Twitter is er nog niet heel erg veel goed gegaan. Natuurlijk, het gezegde gaat ook: het moet eerst slechter gaan voordat het weer beter wordt. Hoe dan ook, Musk lijkt de stemming over zijn aanblijven te gaan overleven.

Voorafgaand aan de enquête had Musk al gezegd dat hij de uitslag zou respecteren. Kort daarop stuurde hij nog een tweet uit waarin hij zijn volgers ‘waarschuwde’ voor de gevolgen van zijn keuze: Kijk uit wat je wenst, het zou kunnen uitkomen. Daarmee straalde Musk uit toch niet helemaal zeker van zijn zaak te zijn of de balans van de enquête wel aan de goede kant zou doorslaan.

Die poll loopt nog tot het middaguur (Nederlandse tijd). Inmiddels hebben al meer dan 14,5 miljoen tweeps hun stem uitgebracht en hoewel de uitslag nog niet definitief is, lijkt het er wel op dat Elon mag blijven: 57% is aanblijven en 43% wil dat hij opstapt.

Musk lijkt het zich nu wel te beseffen en wil nu van zijn volgers weten of hij al dan niet moet aanblijven als CEO van Twitter. Op zijn eigen account is hij afgelopen nacht een enquête gestart waarin hij simpelweg vraagt of hij moet opstappen als directeur van Twitter.

Vrijheid van meningsuiting, maar alleen als Musk het ermee eens is

Elon wilde Twitter weer het platform maken - geld verdienen even buiten beschouwing gelaten - waar vrijheid van meningsuiting op de eerste plaats stond. Het terug verwelkomen van geblokkeerde tweeps, zoals ‘The Donald’, moest daarvoor het bewijs leveren.

De vrijheid van het hebben en ventileren van een mening over Musk zelf, dat bleek een heel ander verhaal. Daar is Elon namelijk niet van gediend, zeker als die mening niet overeenkomt met zijn ideeën en meningen of tegen zijn beleid in gaan. Het blokkeren van @ElonJet werd nog afgedaan als en privacy-schending. Vlak daarvoor had Musk al besloten dat ‘doxxen’ – het publiceren van (locatie)gegevens van bekende personen – verboden werd op Twitter.

Echter, enkele dagen later werden ineens – schijnbaar om dezelfde reden – een aantal tech-journalisten geblokkeerd. Journalisten die doorgaans iets kritischer over Musk en zijn grimmige beleid berichten. Die blokkades werden weliswaar relatief snel weer ongedaan gemaakt, maar het is het zoveelste voorbeeld van de lichtelijk dictatoriale trekjes van Musk.