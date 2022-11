Musk ruziet met Apple, Twitter uit App Store?

Het wordt misschien ietwat eentonig om elke dag weer iets over Elon Musk en zijn nieuwste speeltje, Twitter, te schrijven. Maar ja, het ongeleide miljardenprojectiel maakt het er toch echt zelf ook naar. Daarnaast denk ik dat hij, als enorme aandachtzoeker, het best wel leuk vindt dat hij bijna dagelijks tech-wereldnieuws is. Wat nu weer dan? Welnu Elon heeft geroepen dat Apple mogelijk voornemens is de (nieuwe) Twitter app - Twitter 2.0 zoals Musk het noemt – uit de App Store te weren. Volgens Elon heeft Apple daarmee in ieder geval mee gedreigd, zonder verder een reden te geven.

Musk vindt 30 procent provisie een ‘verborgen belasting’

Het is al een tijdje bekend dat Musk geen fan is van de hoge provisie, 30 procent, die Apple afroomt van in-app aankopen. In een tweet van een dag of tien geleden noemt hij dat een ‘verborgen belasting’. Die opmerking zal bij Apple in ieder geval niet in het goede keelgat geschoten zijn. De tech-gigant uit Cupertino staat bepaald niet bekend als een bedrijf dat goed met kritiek omgaat en nogal eens – zij het niet openbaar – wraakzuchtig kan reageren op kritiek.

Het mogelijk weigeren van de nieuwe Twitter app door Apple kan echter ook te maken hebben met het feit dat Musk het leeuwendeel van de afdeling voor het modereren van tweets de laan uit gestuurd heeft en het medium in een ultiem platform voor de vrijheid van meningsuiting wil transformeren. Het deblokkeren van Tweeps zoals Donald Trump die wegens opruiing of het verspreiden van desinformatie door Twitter de afgelopen jaren zijn verbannen, is daar een voorbeeld van.