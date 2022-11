Twitter groeit als kool, volgens Musk

Twitter zit in een roerige tijd. Dat is een understatement. Sinds Elon Musk zich met het sociale netwerk is gaan bemoeien – en dat was al ruim vóór zijn overname, zit het bedrijf in een achtbaan waar maar geen einde aan lijkt te komen. Hoog tijd dus voor wat goed nieuws, moet Musk gedacht hebben. Volgens een gelekt intern document zou het aantal Twitter gebruikers de afgelopen week sneller gegroeid zijn dan ooit tevoren.

Meer dan 15 miljoen nieuwe ‘tweeps’

Twitter meldt intern dat de groei van het aantal dagelijkse gebruikers sinds de overname met 20 procent versneld is. Dat komt volgens het platform neer op een stijging van meer 15 miljoen ‘tweeps’. Daarmee is volgens het bedrijf ook de mijlpaal van een kwart miljard dagelijkse gebruikers behaald.

Als deze gegevens kloppen, we weten hoe Twitter in het verleden sjoemelde met de gebruikersaantallen, dan betekent de groei ook dat de door sommigen verwachte massale uittocht van ‘tweeps’ in ieder geval nog niet begonnen is. Musk tweette enkele uren geleden zelf ook dat het gebruik van Twitter tot recordhoogte gestegen is.