Twitter ontsloeg ‘per ongeluk’ te veel mensen

De eerste week van Elon Musk als nieuwe eigenaar en ‘alleenheerser’ bij Twitter is een roerige geworden. Dat was vooraf wel te verwachten, gezien het ongeleid projectiel karakter van de miljardair. Toch is hij wat te hard van stapel gelopen. Zo is intussen de komst van nieuwe betaalde diensten, zoals het kopen van ‘blauwe vinkjes’, al uitgesteld. Maar dat is niet de grootste ‘Twitter flater’ van Musk. Afgelopen vrijdag werd zo ongeveer de helft van het personeel ontslagen. Dat moest om het bedrijf niet op korte termijn failliet te laten gaan. Echter, zo blijk nu, zijn daarbij teveel – of in ieder geval ook de verkeerde – medewerkers naar huis gestuurd.

Tientallen ontslagen medewerkers teruggevraagd

Bloomberg meldt dat Twitter de afgelopen dagen tientallen ontslagen medewerkers gevraagd heeft om toch maar weer terug naar kantoor te komen. Zij mogen toch blijven. Formeel roept Twitter dat hun ontslag een ‘foutje’ was. Hun expertise blijkt toch nog hard nodig te zijn voor de veranderingen die Musk de komende weken en maanden wil gaan doorvoeren.

Online wordt ook echter ook gespeculeerd dat het terugdraaien van het ontslag van bepaalde (groepen) medewerkers te maken heeft met mogelijke juridische gevolgen. Zo werden vrijdag ook vrijwel alle zwangere medewerksters op straat gezet. Dat riekt naar discriminatie.

Ondanks het feit dat in Amerika heel andere (lees: vrijwel geen) regels voor ontslagbescherming van (zieke) medewerkers gelden, is het ook het land waar groepen mensen die voelen dat hen onrecht aangedaan is, met het grootste gemak een rechtszaak – of class action zaak – kunnen starten. Bedrijven die daarmee te maken krijgen, en veroordeeld worden, moeten doorgaans heel diep in de beurs graaien. Boetes van miljoenen dollars per medewerker zijn geen uitzondering.