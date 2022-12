Twitter verbiedt live delen locatie van andere personen

Het was geen geheim dat Elon Musk niet blij was met de twitter activiteiten van Jack Sweeney. Dat is de man achter @ElonJet, het twitter account waar je live de locatie van Musk’s privéjet kon volgen. Inderdaad, kon, want vannacht heeft Twitter (lees: Musk) besloten @ElonJet te blokkeren. Terloops zijn ook het persoonlijke account van Jack Sweeney en tientallen andere twitter accounts die hij beheerd geblokkeerd. Ook is het niet meer mogelijk om tweets te posten over de ‘ElonJet’ accounts op andere platformen, zoals Instagram en Facebook.

Geld bieden mislukte, dus kocht Musk Twitter

Musk heeft eerder, voordat hij twitter baas was, al geprobeerd Sweeney met geld te verleiden het account offline te halen of in ieder geval te stoppen met het delen van locatie informatie van Elon's jet. Dat lukte niet, dus heeft Musk Twitter maar gekocht om @ElonJet te kunnen blokkeren.

Ik chargeer misschien, maar het lijkt er wel een beetje op. Musk, die altijd zijn mond en tweets vol heeft van 'vrijheid van meningsuiting', gebruikt nu zijn 44 miljard kostende platform om iemand te blokkeren wiens activiteit hem niet zint.

Veiligheidsrisico

Musk heeft inmiddels zelf ook al een verklaring gegeven waarom hij @ElonJet en al zijn accounts geblokkeerd heeft. Volgens de Twitter baas brengt het live volgen van personen, waarbij ook live de locatie van die personen openbaar gepubliceerd wordt, gevaarlijk. “Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation”, aldus Musk in een tweet.

Als voorbeeld noemde hij dat een auto met daarin zijn kinderen onlangs gevolgd werd door een stalker die dacht dat Musk in de betreffende auto zat. Dat is uiteraard niet goed te praten, maar of het volgen van de whereabouts van Musk’s privéjet daarmee te vergelijken is? Hoe dan ook, @ElonJet is niet meer en Musk is ook al gestart met een juridische procedure tegen Sweeney.