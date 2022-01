Musk wil dokken om tweets over zijn privévliegtuig tegen te houden

Celebs hebben soms te kampen met rare ‘fans’. Neem nu Elon Musk. Op zichzelf al een rare snuiter. Zeker als je ziet wat hij zelf allemaal in de media, en op social, spuit. Toch vinden veel celebs niet alle aandacht even leuk. Neem nu Elon Musk’s privéjet. Op twitter worden de whereabouts van dat toestel, een Gulfstream G650 uit 20215 sinds de zomer van 2020 gevolgd door @ElonJet.

En dat is maar een van de accounts van de 19-jarige Jack Sweeney die op deze manier een vijftiental privévliegtuigen van celebs volgt. Daarvoor gebruikt hij een bot die openbare vluchtdata verzamelt. Data die je ook kunt opvragen in apps zoals PlaneFinder. Het enige dat Sweeney doet is het automatisch zoeken naar bewegingen van bepaalde vliegtuigen, waarvan bekend is dat ze van een bekend persoon zijn, zoals Jeff Bezos, Bill Gates en dus ook Elon Musk.

Tweet voor elk vertrek en aankomst

Telkens als het toestel opstijgt en/of landt verschijnt op dat account een tweet met de mededeling dat het toestel in een bepaalde stad of regio gespot is. Hoewel dat niet direct ook betekent dat Elon zelf telkens aan boord is, wil de Tesla en SpaceX topman niets liever dan dat @ElonJet stopt met die, in zijn ogen, ‘ongein’. Enkele maanden geleden stuurde Musk een tweet naar zijn ‘volger’ met de vraag om het account offline te halen en te stoppen met de tweets. Omdat, zo stelde Musk, ze een beveiligingsrisico vormen.