5 redenen om naar Mastodon over te stappen

Twitter is wat onvoorspelbaar geworden met Musk aan het roer, en nu het abonnement Blue in Nederland is geïntroduceerd, zijn veel gebruikers bang dat het social medium straks vooral voor betalende gebruikers interessant blijft. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die sinds Musk aan het roer kwam zijn overgestapt naar Mastodon. We hebben eerder al besproken wat dit social medium inhoudt, maar waarom zou je nou precies overstappen? We geven je vijf redenen.

Omdat het decentraal is Mastodon is decentraal en dat betekent dat er geen groot bedrijf achter zit dat al je data opslaat en zelfs verkoopt. Het is vooral bij Facebook schering en inslag en Mastodon is wat dat betreft een frisse wind. We weten allemaal het hele Cambridge Analytica-schandaal nog waarin Facebook terechtkwam. Zoiets kan bij Mastodon niet omdat het decentraal is. Hierdoor voelt het veiliger om te gebruiken. Omdat het gratis is Dit is een beetje in het verlengde van het vorige punt. Je mag dan misschien denken dat je voor Facebook niet hoeft te betalen, maar er vindt wel degelijk een soort handel plaats. Jij geeft je persoonlijke informatie weg en in ruil daarvoor kun en mag je Facebook vrij gebruiken. Mastodon is echt gratis. Het doet niets met je data en je hoeft ook niet een servicebeleid van 100 pagina’s door te akkeren en je ziel weg te tekenen. Het is gewoon gratis te gebruiken en that’s it.

Omdat je je niet meer prettig voelt op Twitter Op Twitter zijn inmiddels zoveel dingen veranderd, dat niet iedereen zich er nog prettig voelt. Daar Facebook en Instagram toch echt wel heel andere media zijn dan de blauwe vogel, is er behoefte aan iets anders en Mastodon biedt precies dat. Op Twitter kun je nu bijvoorbeeld de blauwe vinkjes niet meer echt vertrouwen, omdat het gewoon een gekochte badge is om te flaunten dat je maandelijks geld neertelt voor Twitter Blue. En qua toelating van mensen met bepaalde, nogal opruiende meningen heeft Musk ook veel mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Die mensen vind je op Mastodon. Omdat het leuk is om samen het wiel uit te vinden Hoewel Mastodon zeker niet net nieuw is, is de populariteit ervan wel nieuw. Het is een social medium dat net zijn kinderschoenen ontgroeid is, maar waarop je met anderen wel samen het wiel kunt uitvinden. Hoe kun je deze app nou het beste gebruiken, wat zou deze app veel beter maken? Juist omdat het nog een beetje early days zijn voor dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van het social medium, kun je samen met anderen early adopter zijn en kijken hoe het nog beter kan worden.

Omdat je meer personalisatie-opties hebt Of het nu gaat om het beheren wie je updates mag zien en wie niet, maar ook hoe Mastodon er qua kleuren en functionaliteiten uitziet, is elke variant van Mastodon helemaal gepersonaliseerd, als je daar tenminste voor kiest. Er is veel in te stellen, precies zoals jij dat wenst en dat maakt het een prettig social medium om te gebruiken. Andere social media hebben ook zeker veel opties om het naar je hand te zetten, maar zeker vergeleken bij Twitter biedt Mastodon meer mogelijkheden om het helemaal naar je zin te maken. Mocht je overstappen, dan ben je in ieder geval niet de enige. Mastodon is het afgelopen jaar stukken populairder geworden.