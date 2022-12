Linkjes naar Instagram of Mastodon op Twitter nu verboden

Origineel artikel - Twitter is weer een stapje minder leuk geworden: je mag er nu niet meer naar andere social media linken. Wil je dus weggaan van Twitter en je volgers vertellen waar ze je dan kunnen volgen, dan zal je daar een slimme manier voor moeten vinden. Linken naar een profiel op Facebook, Instagram of Mastodon is namelijk verboden. Zelfs alleen al het noemen van je gebruikersnaam op die social media, al lijkt Twitter er wel wat meer moeite mee te hebben om die uit de tweets te filteren.

Twitter zegt dit erover: “Twitter is waar de publieke conversatie plaatsvindt. Mensen van over de hele wereld komen er om hun bedrijven, kunst en ideeën te promoten. We weten dat veel van onze gebruikers actief zijn op andere social media; Twitter zal echter in de toekomst niet langer gratis promotie van specifieke social media toestaan.” Twitter zou dat doen omdat linkjes naar andere social media zogenaamd schadelijk zouden kunnen zijn. Hoe precies, dat legt het social medium niet uit. Doelt het op phishing of doelt het op linkjes naar schadelijke content voor het geestelijk welzijn?

Zelfs als je eerder wel eens op Twitter hebt gelinkt naar zo’n social medium, dan wordt er over die tweets een waarschuwing geplaatst. Plaats je op dit moment toch nog een tweet waarin je bijvoorbeeld zegt: ‘Volg me op Instagram, @gebruikersnaam, dan wordt niet alleen de betreffende tweet verbannen, maar kan je hele account in de problemen komen. Het gaat daarbij om linkjes naar Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post, Nostr en sites zoals linktr.ee en lnk.bio.

Elon Musk

Het is in ieder geval iets dat veel mensen in het verkeerde keelgat schiet, zeker in combinatie met het opschorten van diverse journalistenaccounts nadat die publiceerden over het vliegtuig van Elon Musk. Hoewel dat inmiddels zou zijn hersteld, voelen veel mensen zich steeds minder thuis op Twitter. Het is waarschijnlijk moeilijk om weg te gaan: sommige mensen zitten er al vijftien jaar op en hebben er bijna een soort dagboek opgebouwd. Nu zijn er wel tools om je Tweets te downloaden, maar dat geldt niet voor direct messages. Daarnaast hebben mensen vriendschappen gesloten op het platform en zijn ze misschien wel bang om volgers te verliezen als ze toch naar een ander social medium overstappen.

Er wordt flink geklaagd over de keuzes die de nieuwe leider van Twitter, Elon Musk, maakt. Zoveel, dat hij zelf een poll is gestart waarin hij het publiek laat bepalen of hij aan moet blijven als ceo. Hij belooft dat de uitslag van de poll ook doorslaggevend zal zijn in zijn keuze. Hij is er zo lustig op los aan het experimenteren op het platform, dat de opinie over deze miljardair bij velen wel wat is veranderd. Echter kan dat experimenteren ook betekenen dat dit verbod op linken straks weer wordt opgeheven. Je weet het nooit met Twitter, sinds Musk aan het roer staat.