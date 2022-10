​Twitter laat je nu kiezen wie je mag @’en

Valt iemand je op het internet lastig of zit je er gewoon niet zo op te wachten? Je kunt op Twitter binnenkort zelf kiezen of mensen je mogen mentionen (kortom, wie je mag @’en). Het zou de functie nu aan het testen zijn.

Vermeldingen op Twitter De functie werd ontdekt door Jane Manchun Wong, die heel vaak met nieuwigheden binnen social media of techgadgets komt. Jane tweette erover en een Twitter-medewerker bevestigde dat dat klopte, om de tweet vervolgens te verwijderen. Opmerkelijk, want deze medewerker vroeg in zijn tweet zelfs om feedback van gebruikers. Het is duidelijk dat Twitter de nieuwe mogelijkheid nog niet aan de grote klok wil hangen. Het is waarschijnlijk voor veel mensen een zege, maar het betekent ook dat je niet zo eenvoudig meer een vreemde kunt ontmoeten op het social medium. Helaas blijken pesterijen, online intimidatie en negativiteit het echter toch te winnen, waardoor waarschijnlijk voor deze oplossing wordt gekozen.

Mentions Het is namelijk niet zo dat je kunt zeggen: ‘Ik wil niet dat Piet of Jan mij kan mentionen (wil je dat niet, dan kun je dat al voorkomen door dit aan te geven bij een tweet waarin je wordt gementioned). Het werkt meteen voor iedereen. Je kunt kiezen tussen het toestaan van vermeldingen van iedereen of alleen van mensen die je volgt. Wil je helemaal niet worden ge’@’t, dan kun je vermeldingen ook volledig uitschakelen. En zo geeft Twitter steeds wat meer touwtjes in handen aan de gebruikers van het platform. Eerder werd het al mogelijk om te bepalen wie een reactie mag achterlaten op een tweet. Het zijn interessante ontwikkelingen, want Twitter is juist een platform waar enorm veel wordt gementioned en gereageerd: het is juist niet zoals Instagram of TikTok, dat het vooral gaat om de media die je er deelt. Twitter draait juist om de discussies: mensen delen er hun meningen en hersenspinsels, waarop anderen vervolgens een reactie kunnen achterlaten. Of als je iemand in een discussie wil betrekken, dan @ je die persoon even.

Overname Dat wordt steeds een beetje minder vanzelfsprekend op Twitter, dat overigens nog steeds potentieel wordt overgenomen door Elon Musk. Eerst was het ja, toen weer nee, toen weer ja en nu verkoopt Musk (what’s in a name) parfum dat verbrand haar (Burnt Hair) heet om zijn plannen te bekostigen. Een flesje kost 103 euro en er zijn er blijkbaar al duizenden verkocht. De slogan is ook fascinerend: ‘Het aroma van weerzinwekkend verlangen’. Maar goed, de beste man verkocht ook ooit vlammenwerpers, dus wie weet is het plan daar wel uit voortgekomen. Altijd weer die wenkbrauwtjes. Het is ondanks alle Elon Musk-bemoeienis goed om te zien dat Twitter nog wel blijft innoveren: juist in een tijd dat er een overname aan zit te komen, zou je denken dat het werken aan een platform wat rustiger aan wordt gedaan in afwachting van nieuw management. Dit lijkt echter nog zoveel tijd in beslag te nemen, dat we ons kunnen voorstellen dat bij Twitter de draad gewoon weer als normaal is opgepakt. In ieder geval blijft het met vernieuwingen komen, al is het dus niet altijd voor iedereen een even fijne vernieuwing.