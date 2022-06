Twitter laat je weten wanneer over je wordt gepraat

Voor iedereen die zichzelf of zijn bedrijf wel eens googlet: neem je ook social media mee? Twitter komt waarschijnlijk binnenkort met een nieuwe functie die daarvoor erg handig is. Je kunt namelijk een zoekopdracht instellen waarvan je meldingen krijgt wanneer daarover wordt gesproken.

Zoekopdrachten op Twitter Waarschijnlijk is het niet heel handig om bijvoorbeeld Tesla als zoekopdracht in te voeren, want daarover wordt heel veel gesproken (zeker vandaag), maar stel je voor dat je je bedrijfsnaam invoert of je eigen naam, dan kun je straks handige alerts krijgen zodat je weet dat er over je wordt gesproken. Het zou natuurlijk netter zijn als mensen je ook even zouden @’en, maar soms wordt dat (al dan niet bewust) vergeten. Android-ontwikkelaar Dylan Roussel kwam de functie binnen Twitters testapplicatie tegen. Hij doet een zoekopdracht naar keuze, vervolgens zie je een klokje verschijnen en is het mogelijk om ‘Search Subscribe’ (zoekabonnement) aan te zetten. Je hebt dan als het ware een abonnement op die zoekopdracht, dus elke keer dat het woord valt, krijg je hiervan een melding. De Twitter-app stuurt je dan dus elke keer een pushbericht als er een nieuwe tweet verschijnt met dat woord erin.

Meldingen Het kan nog om een experiment gaan dat uiteindelijk nooit naar Twitter komt, maar het is te hopen dat het de functie wel officieel introduceert. Het is ook niet per se een heel innovatieve functie: Google heeft immers al jaren alerts, waarbij je bijvoorbeeld een e-mail kunt krijgen als je zoekopdracht bijvoorbeeld in een nieuwsbericht voorbij komt. In ieder geval lijkt de functie op Twitter nog niet te werken. Ook in de testversie lukte het Roussel niet om pushnotificaties te ontvangen. Het kan zijn dat Twitter nog moet uitvogelen hoe het zorgt dat je niet gebombardeerd wordt met zoekfunctiemeldingen. Het is ook de vraag hoeveel van dit soort meldingen je aan kunt zetten. Als Twitter op een gegeven moment miljoenen meldingen moet versturen, dan kan dat mogelijk eerder negatief uitpakken dan positief.

Overname Twitter Twitter blijft innoveren, zo breidt het bijvoorbeeld Twitter Circle uit, waarmee je je tweets specifiek aan een groep mensen kan sturen die je zelf van te voren hebt geselecteerd. Daarnaast is het natuurlijk druk doende met de overname door Elon Musk, die daar uiteraard nogal een mediacircus van weet te maken, uitgerekend door hiervoor Twitter te gebruiken om zijn mening en bevindingen wereldkundig te maken. Het is dus de vraag in hoeverre het tijd heeft om een nieuwe grote functie te lanceren en hoe het uit de testfase komt.