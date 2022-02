Twitter laat je straks wellicht ‘afmelden’ voor een tweet-draadje

Je kent het wel, je reageert op een tweet die populair, of controversieel, blijkt te zijn en vervolgens word je tot in den treuren bestookt met reacties en meldingen vanuit Twitter. Mogelijk dat daar straks verandering in komt. Vlak voor het weekend dook namelijk een tweet op van Jane Manchun Wong waarin gesproken wordt over een zogenoemde ‘untag’ functie.

Jezelf uit een twitter-thread ‘slopen’

Die moet het mogelijk maken dat je je eigen twitternaam uit een twitter-gesprek laat verwijderen. Vanaf dat moment krijg je dan geen meldingen meer over antwoorden of andere reacties die in de betreffende twitter-thread gepost worden. Bovendien wordt jouw (twitter)naam voor andere gebruikers in die thread onzichtbaar en kun jij ook niet meer getagged worden in die thread.