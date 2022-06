Het rommelt bij Tesla

Het stinkend rijke ongeleide projectiel, aka Elon Musk, is de afgelopen dagen weer flink op dreef. Hoewel hij eerder vandaag nog tweette dat de Optimus huishoudrobot mogelijk eind september al ‘in levenden lijve’ te zien zal zijn op de tweede AI-Day van het bedrijf, is Musk ook op oorlogspad binnen de gelederen van het bedrijf.

Mogelijk 10.000 ontslagen

Reuters heeft een interne email onder ogen gekregen waarin Musk stelt dat hij van plan is om 10 procent van het personeel te ontslaan. De reden? Elon heeft een slecht voorgevoel over de staat van de economie. Ofwel, hij verwacht dat de wereld de komende jaren een economische crisis te wachten staat.

Op dit moment heeft Tesla zo’n 100.000 mensen in dienst. Dit zou dus betekenen dat het bedrijf de komende periode van zo’n 10.000 mensen afscheid gaat nemen. Daarnaast wordt ook een personeelsstop ingesteld. Hoe lang die gaat duren is niet bekend. In dezelfde mail stelt Musk ook dat hij nog steeds inzet op de verdere uitbreiding van Tesla, onder andere door acquisities. Zijn meest recente aankoop, Twitter, staat intussen al een tijdje in de koelkast vanwege onenigheid over de cijfers.